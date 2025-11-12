Empresa de Piedecuesta presentó al Área Metropolitana buses que podrían integrarse a Metrolínea

Bucaramanga

La empresa santandereana Transportes Piedecuesta S.A. entregó al Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) una propuesta con la que buscan mejorar la calidad del servicio y responder a las dificultades actuales del sistema masivo de transporte, especialmente en este municipio.

La compañía presentó un tipo de bus dual que podría integrar el transporte público colectivo al sistema de Metrolínea. José Luis Díaz Camacho, gerente general de Transportes Piedecuesta, explicó que esta iniciativa surge ante la necesidad urgente de ofrecer un servicio más eficiente para los ciudadanos y ante la incorporación de nuevas flotas en la recuperación del servicio de transporte público masivo.

Lea también: Grave denuncia por eutanasias irregulares en la Unidad de Bienestar Animal en Bucaramanga

“Una propuesta al área metropolitana de Bucaramanga, debido a las dificultades del transporte masivo y la necesidad de vehículos de servicio público colectivo, la comunidad requiere que se le preste un mejor servicio, por eso estamos arriesgándonos, son vehículos nuevos para que podamos colocarlos en la prestación del servicio de los usuarios del área metropolitana y de Piedecuesta que tanto lo requieren.

¿Qué tipo de vehículos son?

De acuerdo con el gerente general de Transportes Piedecuesta estos nuevos buses son más seguros y amigables con el ambiente.

“Estos son vehículos son Euro 6, tecnología Euro 6, los cuales contaminan menos del 94% de un vehículo convencional, estos vehículos tienen rampa de accesibilidad, también tienen unos sistemas de seguridad que no arrancan sin estar las puertas cerradas y eso contribuye a la mejor calidad en la prestación del servicio de los usuarios”, precisó José Luis Díaz Camacho

Ampliar

Ampliar

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga John Manuel Delgado confirmó que estudian la viabilidad de este prototipo de bus que podría circular tanto por los barrios como por los carriles exclusivos de Metrolínea.

“Los actores privados, en este caso los empresarios de transporte público colectivo empezaron a acercarse para presentar una tipología de bus carrozada totalmente en Bucaramanga, en el área metropolitana, que permite tener dualidad. Esto significa tener una puerta derecha, una puerta izquierda para una capacidad de pasajeros de 39 a 40 pasajeros. Lo cual les puede permitir moverse en las cuencas, en los barrios de cada uno de sus territorios, donde prestan el servicio, es decir, de busetas, pero también poder utilizar el carril preferencial o exclusivo del sistema, teniendo en cuenta que tienen una puerta que les permite, por el costado izquierdo, utilizar la estructura del sistema", comentó Delgado.

Podría interesarle: Fallo judicial tumba cobro adicional en impuestos de vehículos, registros y estampillas en Santander

Agregó John Manuel Delgado director del área metropolitana de Bucaramanga que el vehículo ya cuenta con la homologación del Ministerio de Transporte. Evaluarán en una nueva reunión esta semana, las condiciones operativas y financieras para su posible implementación.