Anuncian inversión de $70 mil millones para el campo en Santander. ¿En qué consiste?

Con una apuesta que supera los 70.000 millones de pesos, la Gobernación de Santander presentó Agro Santander 360, un programa con el que busca impulsar la productividad rural y beneficiar a más de 2.200 familias campesinas del departamento.

El anuncio fue realizado por el gobernador, Juvenal Díaz Mateus, durante un encuentro masivo que reunió a más de 2.000 pequeños y medianos productores, asociaciones campesinas, alcaldes y líderes rurales de las siete provincias de la región.

Según explicó el mandatario, la estrategia pretende impactar cerca de 17.500 hectáreas de cultivos y fortalecer sectores importantes de la economía agrícola santandereana como el cacao, café, plátano, mora, limón tahití, palma de aceite, fique y caña panelera.

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Durante la socialización del proyecto, Díaz Mateus aseguró que “se trata de la inversión rural más ambiciosa realizada por una administración departamental en Santander” y enfatizó en que el propósito principal será apoyar a campesinos con pequeñas extensiones de tierra que no cuentan con la capacidad económica para poner a producir sus predios.

Además del fortalecimiento productivo, el programa busca mejorar las condiciones de comercialización para reducir la intermediación y facilitar la venta directa de los productos campesinos, una de las principales dificultades que enfrenta actualmente el sector rural.

En medio de su intervención, el gobernador también hizo un llamado para que los beneficios lleguen realmente a los pequeños productores y no se desvíen de su enfoque social.