Buscan a mujer desaparecida en Bucaramanga: familia denuncia inconsistencias en versión de su pareja

Una familia en Bucaramanga denunció la desaparición de Zaira Milena Gómez Barajas, de quien no se tiene información desde el pasado domingo 3 de mayo. La alerta fue hecha por su hija, Estefany León, quien aseguró que la mujer salió ese día hacia el apartamento de su pareja sentimental y desde entonces se desconoce su paradero.

Según el testimonio entregado por la familiar, Zaira Milena se dirigió a la residencia de quien sería su actual compañero sentimental, cerca del parque Antonia Santos, en Bucaramanga. Dos días después, el hombre se habría comunicado con la familia para informar que la mujer había desaparecido del apartamento.

De acuerdo con la versión entregada inicialmente por el compañero sentimental, la mujer salió en horas de la noche a comprar una gaseosa y otros elementos, vistiendo pijama, chaqueta y sandalias, pero nunca regresó.

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Sin embargo, la hija de la desaparecida aseguró que las explicaciones han sido contradictorias. Indicó que posteriormente el hombre le escribió afirmando que Zaira Milena se había llevado algunas pertenencias y, según dijo, también hizo comentarios ofensivos hacia ella.

“Es muy incongruente que mi mamá se vaya y no diga nada, no conteste llamadas y después él cambie la versión”, manifestó Estefany León en el pronunciamiento a Caracol Radio.

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La familia también señaló que actualmente no han logrado volver a comunicarse con el hombre y expresó preocupación por el estado en el que pueda encontrarse la mujer desaparecida.

Los allegados pidieron apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para obtener información que permita ubicar a Zaira Milena Gómez Barajas. “Agradecemos cualquier información que puedan brindar para dar con su paradero, comunicarse a los números: 312 578 2721 o 304 567 1463″.