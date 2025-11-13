Me toco atender personas quemadas con lodo y barro: Jaime Alzate, y su experiencia en Armero

Armenia

Desde Armenia el actual director de la Cruz Roja en el Quindío, Jaime Alzate hace 40 años fue uno de los socorristas que acudió a Armero para ayudar en la búsqueda y rescate, asegura que la dura experiencia creo la necesidad de la gestión del riesgo en Colombia.

Y en este noticiero del mediodía, como ustedes han escuchado a nivel nacional, se cumplen 40 años de la tragedia más impresionante que ha vivido nuestro país en gestión del riesgo, lo de Armero hace 40 años es sin duda un antes y un después para el país en materia de gestión del riesgo, de tragedias, de luto, pero también de avances.

Y es que se cumple 40 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que luego generó esta avalancha impresionante que dejó tantas víctimas y tantas familias destrozadas en Armero y que muchas de ellas tenían conexiones con todo el país.

Los organismos de socorro siempre, antes, durante y después, han jugado un papel determinante y los socorristas en apoyar, en atender, a veces incluso se ven directamente afectados, como pasó aquí en el terremoto del 1999, que se cayó la sede de bomberos y ese organismo de socorro lo sufrió.

La Cruz roja en el mundo es muy importante en esa labor y por eso hablamos con Jaime Giovani Alzate, él es el director actual de la Cruz Roja en el departamento del Quindío, y hace 40 años era socorrista en la cruz roja en el Quindío cuando la tragedia de Armero.

¿Qué hacía hace 40 años?

Jaime Alzate: yo tengo la costumbre y antes de acostarme escuchar las noticias y me quedo dormido con el radio, en esa época estaba recién entrado la Cruz Roja, era un socorrista de línea de los que estamos listos para cualquier actividad y entonces fue cuando en el radio estaban hablando del partido de fútbol y en medio del partido salió un avance Jamid Amat de Caracol, recuerdo que lo estaba oyendo esa noche y decía que posible erupción del Ruiz.

Bueno, y siguió el partido y luego ya como a las como a las 11 de la noche que ya terminó el partido y toda la transmisión de radio volvió a entrar Jamid y ya estaba reportando los primeros muertos en Armero y lo que más me impactó esa noche es que estaban entrevistando un radio oficial que estaba dando información y de un momento a otro se cayó. Al parecer la avalancha se lo llevó el yo transmitiendo. Me acuerdo que me quedé dormido, pues no dimensionaba que fuera tan grande. Me quedé dormido

Al día siguiente

Jaime Alzate: Muy a las 5 de la mañana me desperté, prendí el radio y estaba Jamid Amat hablando nuevamente. Y recuerdo como si fuera hoy que él estaba entrevistando a un piloto de fumigación aérea y le decía, “Estoy sobrevolando sobre Armero y no quedó ni escasamente hay un 20% de la población y Jamid de le decía, “Pero está seguro? Volví y pasé.” Y le digo, “Sí, ya he pasado dos veces y no veo si no barro y una que otra casita en pie y mucha gente tiraba muchos muertos.”

Eso fue cuando se lanzó la alerta a nivel nacional y mundial de la erupción del Ruiz. Yo lo que hice fue evidentemente desayunar, bañarme, ponerme el uniforme y vine para la sede. Nos comunicamos con Bogotá y lo primero que entonces yo dije Bogotá que parecía que se había caído el puente en Chinchiná y que no sabían de Chinchiná que había pasado porque no podía bajar.

Jaime Alzate, director Cruz Roja, Quindío, Foto: Caracol Radio Ampliar

Entonces nosotros inicialmente arrancamos hacia Chinchiná, pero en Chinchiná estuvimos solo un día porque ya habían superado la emergencia y ya había todo toda la orden de Bogotá fue de vuélvase y volteé para Armero. Volvimos a Armenia, como decimos nosotros cargamos baterías, nos pusimos los nuevamente el equipo y entonces salimos para para Ibagué.

Llegamos a Ibagué

Jaime Alzate: Estando en Ibagué nos reportamos en el Tolima y nos vimos a, creo que era Venadillo que se llama ahí llegando donde hay un aeropuerto improvisado para donde eso fue una maravilla. Yo nunca he visto tantos helicópteros, inclusive creo que en la historia de desastres creo que es un récord ver un aeropuerto con tantos helicópteros funcionando al mismo tiempo y sin que se presentara ningún accidente. Yo pude contar a vuelo de pájaro más de 20 helicópteros aterrizando y saliendo. Entonces llegué allá y nos reportamos en el en el puesto de mando que se ha montado allá.

Primeras misiones en la tragedia

Recuerdo que una de las primeras misiones que nos pusieron los grupos de Armenia era que fuéramos a un municipio que se llama Villahermosa, que estaba en las tribulaciones de la cordillera muy cerca del nevado del del Ruiz.

Entonces, en un helicóptero que había en el área nos dispusimos a subir hacia Villahermosa, tuve la oportunidad de volar por todo Armero y lo que más me causó impresión era que no había sido bultos de arroz, pantano y gente tirada y muy poquitas casas. Volamos por toda la Rivera del Río lagunilla viendo cómo bajó la avalancha, luego ya llegamos a Villahermosa.

También era increíble verlo desde el aire todo grisecito y para la sensación que yo tuve es como si una volqueta de arena la hubieran descargado desde el aire y le hubiera caído al municipio. Yo inclusive con una regla medí capas de más de 30 cm de ceniza. Inclusive había problemas que estaban limpiando techo porque había mucho peso en los techos con la ceniza.

Pues, la gracias a Dios, pero ya no hubo con mayores daños, solo fue calles de ceniza. Nos reunimos con el alcalde, hicimos un comité de emergencias en esa época llamada comité de emergencias y dimos instrucciones, asesoramos y luego ya por la tarde nos volvimos a bajar al puesto de mando.

Trabajar en el hospital de campaña

Tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de recibiendo los heridos que llegaban en helicóptero ahí se estabilizaban y una de las cosas que también impacta uno es ver que la gente llegaba quemada con el barro, lodo que bajó caliente del Ruiz, los quemó, todo lo que encontraba era personas quemadas. y sin ropa. Y por eso encontramos mucha gente desgastada y quemada. Entonces ahí lo que hacemos era lavar quemaduras, estabilizar, colocar los primeros líquidos y remitirlos a Ibagué para que de ahí comenzaran nuevamente a hacer un tratamiento de quemado y otros por el aeropuerto ya de Ibagué los remitían a Bogotá otras partes donde pues cuando ya superó la capacidad de los hospitales en Ibagué.

A pesar de la tragedia fue una experiencia enriquecedora

Jaime Alzate: Eso fue una experiencia bastante buena para nosotros porque no teníamos un conocimiento de una emergencia de tal magnitud y, quedó para la historia un evento tan grande que, a raíz de esa emergencia, en Colombia no tenía legislación ni había una organización para como tal del Estado para atender las emergencias.

Foto: Cortesía archivo Cruz Roja Ampliar

Fue cuando sale el decreto 9/19 de 1989 que crea la oficina nacional para prevención y atención de desastres con el decreto 9/1989, que luego ocasionalmente ya en después del 2000 y el 2012 sale la ley 1523 que ya crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres que inclusive Es modelo a nivel suramericano de aquí de aquí para abajo ni Perú, ni Ecuador, ni Argentina, ni Chile tienen estos modelos de atención. Nosotros como sistema somos un ejemplo latinoamericano. Y pues gracias a Dios hay una un lema en desastres que los desastres traen progreso.

Tras las pistas de la erupción del volcán Cerro Machín hace 1200 años

Jaime Alzate: hace 8 días estuvo aquí una comisión de ingenieros y estuvimos haciendo un recorrido por todo el departamento del Quindío y su más específicamente en Armenia mirando los depósitos de ceniza del Machín de hace 1200 años para mirar sobre el terreno para ver que no es lo que uno le dice que cayó sin incidente y dice, “Muéstreme a ver dónde está.”

Pues fuimos con los geólogos y nada más aquí por la avenida Centenario sobre la vía nos mostraron depósitos de ceniza de hace 1200 años para uno poder dimensionar porque una cosa es que le digan en otro caso es que usted lo vea y el problema que tenemos acá con el volcán Machín es que no hay cultura, nadie puede contar qué pasó al 1200 años, ni tampoco hay tribus que tengan una cultura oral que vengan como los tribus van contando a los abuelos, a los nietos y los nietos a los otros nietos y si tienen algún conocimiento, no hay.

Entonces, lo único que queda es los hallazgos científicos sobre el terreno que hacen los geólogos y podemos medir capa hasta de 30 cm de ceniza de ese volcán de hace 1200 años. Entonces, en esa parte hay muy buena articulación.

¿Cómo califica esa experiencia de hace 40 años?

Jaime Alzate: para uno como socorrista que, cuando uno entra a una institución como estas, como usted decía, ese es un virus que lo contagia usted y muere con usted. Entonces, uno siempre está pensando en cómo prepararse y siempre pensando, “Bueno, cuando pase tal cosa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.” Y, de todas maneras, por más que uno estuviera preparado, eso nos desbordó porque fue una fue una cosa grandísima que a nadie le pasaron la cabeza.

Ya hoy en día pues que hay estudios, hay películas, hay videos, ya comienza uno como dimensional, pero en esa época no calculamos la magnitud, es más, ni siquiera se pensó que meditaríamos ni pues si más o menos uno cierra va con su botiquín, su equipo, pero una un evento de estos tiene muchos riesgos, tiene las quemaduras, problemas de agua, por ejemplo,

¿Cree que todavía falta conciencia ciudadana y educación en gestión del riesgo? teniendo en cuenta los riesgos

Jaime Alzate: Sí, lamentablemente pues creo que el Ministerio de Educación ya está como en ese proceso, pero hay que, por ejemplo, en los colegios y en las universidades, en algunas universidades ya están implementando la materia de gestión del riesgo de desastres a todas las carreras, porque si usted es abogado también tiene que saber la gestión de recursos sociales para ver cómo esto es una demanda, cómo defiendo, cómo ataco. Pues el ingeniero pues más digas más cómo construye edificios.

El médico cómo maneja una emergencia grande porque usted está de rural en un pueblo y le llega hay una emergencia, ustedes los llaman a decir que bueno, ¿y qué hacemos? Entonces debe tener fundamentación. Todas las carreras, sociología, antropología, los de biología para todos.

Entonces nos falta ir desde el colegio. Por ejemplo, en Estados Unidos los niños desde preescolar están viendo el primer auxilio. Entonces por eso es que van tan adelantados porque desde muy pequeñitos ya saben qué hacer.