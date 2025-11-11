Martes 11 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis a través de un comunicado expresó un rotundo rechazo contra el atentado que sufrió el gobernador de Arauca Renso Martínez, y llamó hacer un frente común en contra de quienes quieren sitiar al país

En el comunicado el mandatario señala “Desde el Quindío, una tierra habitada por gentes de paz y cobijada por el respeto a la vida, expresamos un rotundo rechazo contra el accionar de los enemigos de la ley, que atentaron contra nuestro compañero y amigo Renso Martínez, gobernador del hermano departamento de Arauca.

Y agrega “Nuestra voz de solidaridad por parte de todos los quindianos y un abrazo de fortaleza para su familia y su equipo de trabajo, a quienes expresamos igualmente nuestra solidaridad y el deseo porque se encuentren bien de salud, y recuperen pronto la tranquilidad emocional.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Una vez más, señalamos nuestro rechazo contra todo tipo de violencia, contra toda acción que atenten contra la institucionalidad y la sociedad colombiana, y llamamos de manera reiterada a hacer un frente común en contra de quienes quieren sitiar a nuestro país con su accionar delictivo, y a quienes tenemos que responderles con el fortalecimiento de la unidad, la convivencia y el respeto por la vida.

Trágico accidente de tránsito al norte de Armenia cobró la vida de una mujer motociclista

En la tarde del lunes 10 de noviembre se presentó el siniestro vial en la carrera 14 con calle 13 norte en inmediaciones del paradero de buses de la Universidad del Quindío donde una mujer que se movilizaba en una motocicleta con placas OXQ 34E murió en el lugar de los hechos.

Le puede interesar: Lunes 10 de noviembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El reporte oficial lo entregó el secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño quien manifestó que en el accidente resultaron involucrados un bus de servicio público adscrito a la empresa Tinto y una motociclista que lamentablemente falleció debido al fuerte impacto.

Señaló que establecieron lo correspondiente en cuanto a la información para trasladarla a la fiscalía general de la Nación y que avance en las investigaciones para esclarecer el caso.

A través de un comunicado la Octava Brigada del Ejército se pronunció sobre este accidente por la presencia de una camioneta de la entidad en el lugar de los hechos

Y señalan “En horas de la tarde de hoy, 10 de noviembre, ocurrió un accidente de tránsito en el norte de la ciudad de Armenia, Quindío, en donde lamentablemente falleció una mujer que conducía una motocicleta, quien fue atropellada por un bus de servicio público.

En la vía donde se presentó el hecho transitaba un vehículo asignado al Ejército Nacional y, cerca de este, se movilizaba la mujer afectada en el siniestro. El soldado conductor del vehículo oficial descendió del mismo e inmediatamente informó a su superior sobre la situación ocurrida entre el bus y la motocicleta.

El Ejército Nacional manifiesta su disposición para colaborar con los requerimientos de las autoridades competentes, a fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer lo sucedido.

Aumenta la cifra de homicidios en Armenia, la mayoría de las víctimas registran antecedentes judiciales

En efecto se registraron dos nuevos casos en la ciudad, el primero en el barrio Popular donde fue asesinado con arma de fuego Jaime Alexander Cárdenas Zapata “Morocho” de 49 años y registraba antecedentes judiciales por hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes.

El otro hecho se presentó en el barrio Los Quindos donde el ataque sicarial dejó una persona muerta y dos lesionadas que registran antecedentes tráfico de estupefacientes, lesiones personales y hurto.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció que la mayoría de los casos de homicidio las víctimas presentaban antecedentes judiciales. Sostuvo que trabajan de la mano con Policía y Fiscalía con el objetivo de esclarecer los homicidios que en muchas ocasiones están relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Especificó que intensifican los operativos en diferentes puntos de la ciudad para generar las incautaciones y hacerle frente a la problemática que impacta en la seguridad ciudadana. A pesar de lo anterior enfatizó que delitos como las lesiones personales han disminuido respecto al mismo periodo del año anterior.

A la fecha ya son 87 homicidios en Armenia y 164 en el departamento del Quindío.

Cuatro municipios del Quindío, los más lindos y visitados de ese departamento son remanso de paz ya que este año no se han presentado homicidios en esas localidades, incluso uno de los municipios lleva 3 años sin asesinatos

el alcalde del municipio de Montenegro Gustavo Pava dijo que ya cumplieron cuatro meses sin homicidios lo que es un logro muy importante debido a la situación de criminalidad que históricamente ha vivido dicha localidad.

Señaló que han sido contundentes contra el tráfico de estupefacientes que es una de las problemáticas que más afectan al municipio. Asimismo, evidenció lo clave de la tecnología que ha sido implementada en los puntos críticos lo que garantiza mayor seguridad para los montenegrinos y visitantes.

En el Quindío, la Policía está tras la pista de un grupo de delincuentes que encapuchados están atracando turistas en los llamados paseo de olla en ríos, quebradas y cascadas

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta indicó “frente al hurto que se presentó en este sector turístico, pues estamos, validando qué fue lo que ocurrió, recibiendo las respectivas denuncias.

Allí hemos venido haciendo unos acompañamientos en unas horas donde más son propicias las visitas de las personas que son durante el día, pero también le pedimos a las personas que en horas de la tarde noche pues eviten ir a esos sitios que son alejados de la ciudad que no tienen una presencia permanente de policía y que se prestan indiscutiblemente para que delinquen quieran allí, aprovecharse y apoderarse de sus objetos personales

Estamos revisando, y validando información que incluso nos puede dar cuenta que son personas del mismo sector, personas que viven en esta misma área rural, que conocen, el terreno muy bien y esperamos en muy pocos días dar un resultado importante frente a ellos.

En octubre de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,18%, la variación año corrido fue 4,74% y la anual 5,51%. Variación mensual del IPC por dominios geográficos armenia por debajo de la media nacional con 0.09%

En octubre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,51%, es decir, 0,10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,41%.

Variación anual del IPC por dominios geográficos, Armenia se ubicó quinta con una variación de 5.69% por encima de la media nacional. El comportamiento mensual del IPC total en octubre de 2025 (0,18%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Recreación y cultura (0,81%) y Salud (0,65%).

Sin embargo, Armenia es la cuarta ciudad según el Dane con mayor Variación mensual por ciudad de la subclase de electricidad solo superada por Cali, Tunja e Ibagué, Armenia reportó un 2, 11%

Armenia fue este lunes municipio de encuentro del ICETEX en la Feria de Oportunidades y Servicios, que también ocasión para fomentar, con el acompañamiento del Banco Agrario, la educación económica y financiera en la comunidad quindiana.

en el auditorio Euclides Jaramillo de la Universidad del Quindío donde tuvo lugar esta cita con la educación y la transformación financiera, y en la que estuvieron presentes estudiantes de grados 10º y 11 de colegios públicos y privados de la región, autoridades departamentales y municipales, e Instituciones de Educación Superior de Quindío.

Actualmente, 8.206 quindianos son beneficiarios/as activos del ICETEX en el departamento (tanto en estudios como en amortización, o etapa de condonación).

De ellos, 4.703 jóvenes son beneficiarios actuales de Fondos en Administración (crédito condonable o fondo de subsidio). 3.485 jóvenes se benefician de crédito educativo reembolsable.18 jóvenes son usuarios de becas y programas internacionales.

Con una inversión histórica que supera los $9.000 millones, la gobernación del Quindío inició la socialización del contrato de obra No. 023 de 2025, que permitirá la reposición de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario del barrio Comuneros, en el municipio de Montenegro, una solución esperada por la comunidad durante más de 20 años.

El alcalde de Montenegro llamó la atención a empresas de aseo para estar debidamente constituidas a la hora de jalonar usuarios

Frente a la suspensión de operación de Área Limpia en el municipio, el alcalde de Montenegro Gustavo Pava se refirió a la situación actual de la prestación del servicio de aseo.

Indicó que la empresa paró el servicio y luego envía una factura sin ninguna condición legal por eso envío el llamado a acercarse a Urbaser para que le respondan por el servicio que prestó Área Limpia.

Enfatizó que ningún montenegrino ha estado pagando a la empresa por eso se han estado reuniendo por sectores en compañía de la personería.

Además, dijo que es fundamental que la empresa tenga conocimiento de constituirse para lograr jalonar usuarios ya que no es viable una intermediación de la administración municipal porque no es su competencia.

Advirtió que todo lo anterior hace parte de la responsabilidad que recae no vender el aseo y apuntar a la libre competencia en el municipio.

Resaltó que avanzan en los estudios para materializar el proyecto encaminado a crear las empresas públicas de Montenegro.

Empresas Públicas de Armenia inicio obras de alcantarillado en el sector del barrio Laureles, las directivas sostienen que el proceso será por sectores

Y es que arrancaron las obras del proyecto Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, que contempla la reposición parcial del alcantarillado del barrio Laureles y reposición parcial de la red de distribución de acueducto.

El gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo César Rodríguez reconoció que no habían iniciado antes para no generar traumatismos en materia de movilidad entendiendo las diferentes obras que se desarrollan al norte de la ciudad.

Expresó que en diálogo con la comunidad y la administración municipal se buscó llegar a acuerdos para evitar complejidad en cuanto a congestiones por eso avanzan en los tramos más difíciles y sin cierre total.

Destacó que son cuatro meses de obra, pero será por fases para permitir la movilidad, aunque sea a un solo carril por este importante sector de la ciudad.

Añadió que la obra tiene una inversión superior a los 2 mil millones de pesos.

En Armenia advierten sobre la importancia de la buena disposición de residuos para evitar las inundaciones en medio de las lluvias

En efecto las inundaciones son una de las emergencias que se presentan en el marco de la actual temporada, es así como el fin de semana se registraron varias novedades debido a un fuerte vendaval.

El gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo Cesar Rodríguez envío un llamado a la comunidad a disponer de manera correcta los residuos y no arrojarlos a las calles puesto que taponan el alcantarillado desencadenando en las emergencias.

Explicó que a pesar de lo fuerte de las lluvias del fin de semana no se presentaron hechos tan complejos en el sistema de alcantarillado.

Fue claro que lo anterior se debe a las acciones que se toman desde la entidad enfocado a la limpieza y lavado de sumideros en los puntos más álgidos de la ciudad.

Asimismo, anotó que las personas han tenido mayor conciencia en cuanto a los residuos por eso continúan reforzando el mensaje para disminuir los riesgos debido a las fuertes lluvias.

Agregó que desarrollan acciones también en la bocatoma y en la planta para generar calidad en el suministro de agua.

Desde la alcaldía de Armenia sostienen que todavía no se cumplen los requisitos para la entrega de escenarios deportivos a cargo de Proyecta Quindío

El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera Wilson Herrera manifestó que están muy al tanto del proceso para poder recibir los escenarios como son el complejo acuático y coliseo Multideporte que están a cargo de la gobernación departamental.

Dijo que no hay fecha exacta debido a que una de las proyecciones era el 31 de octubre, sin embargo, ya es noviembre y aún no se han subsanado los requisitos que hacen falta para poder recibir estos escenarios.

Fue claro que tienen toda la disposición desde la administración municipal, pero no pueden recibir sin cumplir los diferentes requisitos porque acarrearía una eventual responsabilidad administrativa, penal o fiscal.

A propósito, en la asamblea departamental se llevará a cabo un debate en la mañana de hoy sobre esta situación.

El municipio de Salento se convierte en un nuevo escenario del programa de Economía Popular liderado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, con el respaldo de la Policía Nacional, Comfenalco y la Alcaldía Municipal.

En esta oportunidad, la iniciativa llega para fortalecer la labor de los cuidadores de vehículos pertenecientes a la Asociación de Zonas Azules de Salento – Cuidadores de Vehículos, un grupo conformado por 25 asociados, en su mayoría adultos mayores, que hoy encuentran en este programa una oportunidad para fortalecer su trabajo y mejorar su calidad de vida.

En un acto lleno de gratitud, historia y orgullo, conmemoramos los 75 años de la Universidad La Gran Colombia, sede Bogotá, y los 55 años de nuestra querida Seccional Armenia.

Durante el evento se rindió homenaje a decanos, egresados, estudiantes, docentes, funcionarios y personalidades del departamento, quienes recibieron la moneda conmemorativa del Alma Mater, símbolo de unión, esfuerzo y sentido de pertenencia que refleja la huella que nuestra Universidad ha dejado en miles de vidas a lo largo de su historia.

En deportes, Tres jóvenes quindianos vestirán los colores de Colombia en la Copa Interamericana de mountain bike, que se realizará en la ciudad de Querétaro, México, entre el 12 y el 17 de noviembre. Isabela Morales, Simón Trujillo y Santiago Botero integran la delegación nacional que afrontará esta cita continental, donde medirán su nivel frente a los mejores del continente.