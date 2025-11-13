Gremio educativo exige garantías de seguridad para los docentes de Ituango

Ituango-Antioquia

El rechazo generalizado ha ocasionado el desplazamiento forzado por amenazas de las que fue víctima Raúl Eduardo Mendoza Zapata , rector de la institución educativa Jesús María Valle del corregimiento La Granja de Ituango, por parte del Clan del Golfo. El gremio docente se pronunció sobre esta situación que afecta los procesos educativos de los menores de al menos 19 sedes de esa zona rural de la población.

Ante este hecho, el gremio educativo exigió a las autoridades competentes garantías urgentes de seguridad para la labor docente y para quienes construyen tejido social en el territorio, con la intención de que situaciones como la denunciada no vuelvan a ocurrir.

Los directivos docentes del municipio de Ituango, mediante un comunicado público, l amentaron que los grupos armados estén interfiriendo en las actividades académicas y destacaron la labor que había ejercido en las comunidades desde el 2021 cuando llegó como rector y califican esa actividad como ejemplar y a él como líder pedagógico comprometido con la transformación social y la construcción de paz, lo que permitió dejar una huella en los estudiantes y las familias, recalcaron los directivos docentes de Ituango.

“Una vez más, observamos con profunda preocupación cómo la barbarie pretende reinstalarse en nuestro territorio, atentando contra quienes dedicamos nuestra vida al servicio educativo y al bienestar de las comunidades. Estos actos violentos buscan desarmonizar los Proyectos Educativos Institucionales, intimidar al magisterio, debilitar el trabajo pedagógico en las aulas y desmoralizar a las comunidades educativas y locales”.

Reacción de ADIDA

La Asociación de Institutores de Antioquia, subdirectiva Ituango, se solidarizó con la actual situación del docente rector de La Granja y lamentaron que los grupos armados del territorio continúen afectando a las escuelas, estudiantes y profesores.

“Hacemos un llamado urgente a todos los sectores para que respetemos la vida, respetemos la labor docente y el trabajo esencial que la educación cumple en la construcción del tejido social de Ituango. Invitamos así mismo a las autoridades civiles, a las autoridades religiosas y a los organismos garantes de derechos humanos para que no desatiendan esta situación, que cada día se agrava y evidencia un escalonamiento que entristece profundamente nuestros corazones”.

Acciones de la gobernación

La Secretaría de Educación de Antioquia manifestó que, desde que se conocieron las amenazas al rector Raúl Eduardo Mendoza Zapata, se activaron los protocolos y este jueves se acogió al Comité Especial de Seguimiento a la seguridad de docentes y directivos docentes, desde donde se buscan alternativas como la reubicación del rector en un entorno seguro.

“El caso será remitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para su respectivo estudio y análisis”.