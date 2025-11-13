Encuesta revela que el 49% de los colombianos percibe que la educación en Colombia empeoró / Cavan Images

Una encuesta de opinión realizada por la fundación Empresarios por la Educación e Invamer, revela que el 49% de la población piensa que la educación en Colombia, está empeorando.

Del sondeo realizado entre el 19 y 31 de agosto de 2025, el cual incluye 1.480 encuestas, divididas en 1.200 a hogares, 280 a jóvenes entre 18 y 28 años, y 80 entrevistas semiestructuradas con docentes de colegios y universidades, es una visión sobre las preocupaciones y exigencias que los colombianos elevan al ejecutivo, y al futuro gobierno y congreso, para buscar soluciones en este aspecto.

La quinta edición de la encuesta, muestra que solo el 40% de los colombianos percibe que la educación está mejorando, y el 11%, que sigue igual. Este porcentaje fue del 48% en los jóvenes entre 18 y 28 años, reflejando que la población más joven es más optimista con la calidad de la educación.

Lo que más preocupa a la ciudadanía es la calidad de los aprendizajes y las metodologías de enseñanza representada en un 29%, así como la formación y motivación docente en un 23%.

“El acceso a oportunidades, el tránsito a la educación, todo lo que tiene que ver con el acceso a una trayectoria educativa completa y también infraestructura, son otros temas que preocupan a la ciudadanía”, explicó Diego Sánchez, Coordinador General de la Fundación Empresarios por la Educación.

Mientras tanto, el 59% de los encuestados declaró que cree que los estudiantes abandonan el colegio o la universidad por falta de recursos económicos para costearla.

“Los costos, la necesidad de trabajar, el tema de financiación, tener que hacer ese cambio, de estar estudiando por tener que percibir algún tipo de ingreso”, señaló el coordinador de la fundación, al indagar sobre las causas de la deserción en el país.

Otro de los datos que reveló la encuesta, es que el 40% declaró que la formación técnica y tecnológica es la más útil para acceder al mercado laboral, y el 93% consideró más importante el derecho a la educación de los niños que elderecho a la protesta.