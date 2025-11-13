En Tunja se posesiona el Comité de Discapacidad Física

Tunja

Este 12 de noviembre se hizo la posesión de los integrantes del Comité Municipal de discapacidad Física, el cual iniciará su periodo de 4 años, el próximo 1 de enero de 2026.

Wilson Roberto Ayala, representante de las personas en condición de discapacidad, funcionario de la Secretaría de Integración Social de Boyacá, indicó que conociendo las necesidades de este grupo poblacional y de sus cuidadores, desde su representación se luchará por la garantía de sus derechos, resaltando a su vez el compromiso por lograr el reconocimiento diario y no solo en fechas como la semana de la discapacidad. Además, el representante señaló que urge hacer la focalización en la zona rural de Tunja.

“A partir de nuestra labor y de manera conjunta con las entidades competentes, estaremos durante cuatro años, velando por el cumplimiento de los requerimientos que a diario conocemos, son madres de familia, hermanos, tíos, hijos, los que están a cargo de estas personas que luchan por medicamentos, condiciones dignas y de movilidad, entre otros”. Dijo Wilson Ayala.

Sumada a la problemática que se registra en cuanto a la subsanación de requerimientos de esta población, es importante realizar un nuevo censo no solo en el sector urbano sino rural.

“Sabemos que, en este momento, son muchas las familias que requieren de apoyo y atención, por eso necesitamos que se focalicen para conocer de primera mano qué tipo de discapacidad y de qué manera se puede articular con las entidades como secretaría de salud, de gobierno, IRDET, entre otras.” Agregó Ayala.

Como representante del Comité, Ayala recuerda sobre la importancia de gestionar en la Alcaldía Municipal, el certificado de discapacidad, el cual, facilita el acceso a diferentes programas e iniciativas que pueden derivarse desde los entes municipales, departamentales y nacionales.

Cabe resaltar que Wilson Roberto Ayala es funcionario de la Secretaría de Integración Social de Boyacá, tiene una discapacidad física que no ha sido impedimento dentro de su diario vivir, por eso, sabe y conoce las necesidades de las personas que requieren este apoyo y respaldo en temas de salud, vivienda y trabajo entre otros.