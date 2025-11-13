El departamento del Quindío está en alerta, 890 casos de dengue en lo que va del 2025 y un fallecido
Los municipios más afectados son Quimbaya, Buenavista y Circasia
Jovanny Cortés Martín, epidemiólogo del Quindío
Foto: Getty Images. / Joao Paulo Burini
El departamento del Quindío está en alerta por la prevalencia del dengue, en lo que va corrido del año se han reportado 890 casos de dengue y un fallecido
La secretaría de Salud del Quindío ha intensificado las acciones de prevención y promoción contra el dengue, zika, Chikunguña y fiebre amarilla, en respuesta a la situación que enfrenta el departamento.
Jovanny Cortés Martín, epidemiólogo de salud pública, explicó la situación “En corte el periodo 11, correspondiente a la semana epidemiológica 44 del año 2025, el departamento del Quindío registra 890 casos de dengue. Esto equivale a una incidencia de 163,8 casos por 100 000 habitantes, lo que ubica al departamento en situación de alerta. Los municipios con mayor incidencia son Quimbaya, Buenavista y Circasia, donde se concentra el mayor número de notificaciones.
Del total de casos reportados al sistema Sivigila el 73,8% corresponden a dengue sin signos de alarma, el 25,8% a dengue con signos de alarma y el 0,4% a dengue grave. A la fecha se confirma un fallecimiento por dengue en el municipio de Circasia, lo que representa una letalidad del 0,11%.
El funcionario agregó “Desde la Secretaría de Salud del Quindío se mantienen acciones permanentes de prevención, control y vigilancia, brindando asistencia técnica a las instituciones de salud, fortaleciendo el análisis de los casos y promoviendo la participación de la comunidad.
Llamado
El llamado es robustecer las acciones de prevención, de acuerdo con la estrategia de gestión integrada para la prevención y el control del dengue, eliminando los criaderos de mosquitos, revisando tanques, floreros y recipientes y acudiendo al servicio de salud ante cualquier signo de alarma. Recordemos, el dengue se previene entre todos”
La secretaría de Salud del Quindío ha impactado a cerca de 360.000 personas con educación sanitaria y han incluido la instalación de larvitrampas y más de 500 visitas a establecimientos especiales, en los diferentes entornos, hogar, comunitario, educativo y laboral.