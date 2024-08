Desde hace 14 años el Quindío no tenia tantos casos de dengue, en total 5428 confirmados

ARMENIA

Hoy en el día internacional del Dengue en el Quindío se han reportado 5.428 casos de dengue en la región. De estos, el 24% ha requerido hospitalización, lo que equivale a 1.316 ingresos hospitalarios debido a la enfermedad.

Además, se están investigando 7 muertes que podrían estar relacionadas con el dengue, subrayando la gravedad de la situación.

En Caracol Radio Armenia hablamos con la epidemióloga de la secretaria de salud del Quindío, Ana Cecilia López “para el departamento del Quindío la vigencia 2024 ha sido una de las más críticas que hemos tenido que enfrentar en relación al reporte de casos de dengue teniendo en cuenta que a la fecha contamos con un corte promedio a la semana anterior de 5.428 casos de dengue de los cuales, el 24% ha requerido un proceso de hospitalización, un reporte total de 1.316 hospitalizaciones”

Y agregó “estamos teniendo cifras que superan el comportamiento del dengue desde hace más de 14 años, la situación, hoy es compleja. Necesitamos el concurso tanto de la del sector salud como de todos los sectores que tienen competencia en el proceso de control vectorial y obviamente de la comunidad porque para lograr que la situación se controle es la eliminación de criaderos del vector, que es el zancudo que por lo general o el mosquito que pica de día”

Muertos por dengue en Quindío

Frente a muertes es importante tener en cuenta que no solamente tenemos dengue en circulación, sino que hay unas infecciones respiratorias que pueden presentar una sintomatología muy similar, tenemos a la fecha dos casos confirmados de muertes por dengue uno que se asocia no se logró la toma de muestra y tenemos siete muertes en estudio, o sea que estamos pendientes de corroborar, si corresponden o no a casos de dengue estamos pendientes de resultados de patología.

El inicio de dengue

Bueno, el inicio del dengue siempre es con fiebre, fiebre, malestar general dolor articular dolor muscular hay unos signos muy específicos, es como el dolor detrás de los ojos, se denomina dolor retro ocular es con eso, ya podemos definir que podemos estar frente a un dengue, el dengue posteriormente más o menos hacia el quinto sexto día puede presentar otro tipo de sintomatología que es cuando decimos hay un signo de alarma, que es cuando pueden presentarse sangrados se pueden presentar sangrados en las encías, se puede presentar deposiciones o materia fecal mucho más oscura que nos pueda dar la sospecha de una posible hemorragia, dolor abdominal constante y agudo vómito se le denomina vómito en cuncho de café o cuadros de diarrea en los niños, entonces todos estos se consideran signos de alarma y frente a cualquiera de estas sintomatología es mejor que la población acuda al centro de salud.

En el caso de Armenia Durante la última semana epidemiológica, la ciudad contó con 107 casos nuevos para un total de 2.822 pacientes reportados, de los cuales, tres han fallecido y dos más se encuentran en estudio por laboratorio.