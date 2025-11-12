¡Atención! Transmetro Barranquilla cambia horario de operación fines de semana: rutas y recorridos

El Sistema de Transporte Masivo Transmetro ha comunicado un nuevo horario de operaciones para los domingos y festivos, modificando el despacho del último servicio troncal que se dirige al Portal de Soledad, así como la hora de finalización de algunas rutas alimentadoras.

Cuándo inicia el cambio de horario para rutas de domingos y festivos

A partir del 16 de noviembre, el servicio troncal S1 con destino al Portal de Soledad tendrá su último despacho a las 8:30 p.m., mientras que el primero saldrá a las 5:43 a.m.

Cabe destacar que el horario de inicio se mantiene sin cambios, a las 5:30 a.m., con los primeros despachos de las rutas R1 hacia Joe Arroyo y B1 hacia Parque Cultural del Caribe.

¿Y las rutas alimentadoras?

También habrá cambios en los horarios de domingos y festivos para las rutas alimentadoras A1-2 Carrera Ocho, A1-4 La Magdalena, A3-1 Villa Katanga, A6-5 Carrizal, A7-3 Carrera 38 y A7-4 Los Andes, las cuales finalizarán su recorrido de forma anticipada a las 7:00 p.m.

Días hábiles y sábados mantienen su horario habitual

De lunes a sábado el sistema seguirá poniendo en marcha el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., y los sábados de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.

La empresa de transporte invita a los usuarios a planificar con anticipación sus desplazamientos y verificar los horarios antes de movilizarse. Para consultas sobre la programación o recorridos, deben comunicarse a la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o visitar las redes sociales oficiales del Sistema @transmetrobaq.