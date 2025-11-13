Estos son los cierres viales por la competencia de karts en Barranquilla: entérese aquí

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que, con motivo de la competencia de karts Rotax Max Challenge Colombia 2025–2026, se realizará un cierre vial temporal en la avenida del Río.

El cierre inicia este jueves 13 de noviembre a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta el domingo 16 de noviembre a las 11:59 de la noche. El tramo comprendido abarca desde el Pabellón de Cristal, incluyendo el ingreso por la Vía 40 con calle 72, hasta la calle 69 (sin incluirla).

¿El Malecón seguirá abierto?

La secretaria de Tránsito, Yaciris Cantillo, explicó que el evento deportivo se vivirá en el Gran Malecón del Río, un espacio que continuará habilitado para el público, excepto en el área del circuito.

“El cierre será desde el Pabellón de Cristal hasta la calle 69, incluyendo el ingreso por la Vía 40 con calle 72. Desde el norte se podrá ingresar por la calle 78 y habrá cierres controlados para estacionamientos entre Caimán del Río y el Pabellón de Cristal”, señaló Cantillo.

La funcionaria invitó a los ciudadanos a planificar sus recorridos y disfrutar del espectáculo que combina deporte, movilidad y cultura.

Recomendaciones y rutas alternas