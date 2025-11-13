Defensa para Yerry Mina tras polémica con Álvaro Morata en Serie A: “Solo piensa en ganar”

Yerry Mina de Cagliari en la Serie A / Getty Images. / NurPhoto

El goleador de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018 (3 goles), Yerry Mina, fue convocado para ‘La Tricolor’ y está concentrado en Fort Lauderdale para encarar los partidos amistosos bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo, quien consideró oportuno su llamado para el último parón FIFA del año, con miras al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El caucano busca un puesto en la titular del combinado nacional, considerando que perdió el puesto desde la Copa del Mundo en Rusia 2018, y ahora, la zaga central está conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

La polémica acción con Álvaro Morata

Durante la jornada 11 por Serie A, Cagliari de Mina y Como de Morata igualaron sin goles, pero con algunas emociones. Una de las jugadas más recordadas la protagonizó el colombiano junto al español, sobre la hora de juego.

Luego de luchar intensamente por 60 minutos, donde Yerry Mina se impuso en los duelos, Álvaro Morata cayó en la provocación del defensor y lo empujó por la espalda. Mina, quien esperaba el contacto, cayó aparatosamente reclamando la infracción.

Una vez el árbitro le mostró la cartulina amarilla a Morata, con pasado en los dos clubes más grandes de Madrid, le pidió inmediatamente a su entrenador, eser reemplazado del terreno d juego. Tres minutos después se retiró del campo.

Así fue la jugada:

Defensa para Yerry Mina

En diálogo con Tuttomercatoweb, Simone Rondanini, representante de Yerry Mina, salió en defensa su jugador, y explicó:

“Yerry siempre ha sido un guerrero. Para él, cada partido es un duelo, y aunque a veces se le critica por su comportamiento, lo da todo por su equipo y solo piensa en ganar. Vi el partido: fue un buen partido contra Morata, un jugador fuerte y difícil de marcar. No creo que sea correcto centrarse solo en lo negativo”, se refirió sobre el colombiano de 31 años.

El futuro de Yerry Mina

De acuerdo con Rondanini, Yerry Mina, evaluado en 3,00 millones € (13 mil millones de pesos colombianos, aproximadamente), su última renovación con Cagliari lo vincula hasta 2028, y ante su satisfacción en la Seria A, lo más probable es que continúa hasta finalizar su contrato.

Sobre esta situación, su agente comentó:

“Si me preguntas por el jugador, creo que Yerry sigue estando a un nivel que le permite valer para un gran equipo. Pero ese gran club es Cagliari, donde encontró su lugar gracias al club, la afición, el presidente y el entrenador que lo querían en ese momento. Espero que pueda alcanzar sus metas”, aclaró.

Rendimiento completo de Yerry Mina en Serie A 25-26