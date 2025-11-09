Roce entre Yerry Mina y Álvaro Morata desató descontento de Cesc Fàbregas en Serie A

En el marco de la previa para los amistosos de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia (15 y 18 de noviembre, respectivamente, donde Yerry Mina fue elegido para unirse a la concentración, también fue protagonista en la Serie A durante el enfrentamiento entre Cagliari y Como, válido por la fecha 11.

En esta oportunidad no brilló por sus anotaciones, sino por el picante duelo que vivió junto al delantero español, Álvaro Morata. Sobre la hora de partido se produjo la acción donde el balón estaba en poder del portero de Cagliari, mientras Morata se dirigía hacia él para presionarlo.

Mina, al percatarse de la situación, obstaculizó el trayecto del español y cayó estrepitosamente cuando sintió el contacto en la espalda.

Así fue la jugada entre Yerry Mina y Álvaro Morata

El juez pitó la infracción y amonestó al jugador con pasado en Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, entre otros, quien estalló con reclamos hacia su entrenador pidiendo ser reemplazado del terreno de juego.

Cesc Fàbregas, entrenador del Como italiano, sustituyó a Morata 2 minutos más tarde, mientras que el defensor colombiano permaneció en el campo todo el partido.

El encuentro finalizó con un pálido empate sin goles y Cagliari de Yerry Mina marcha decimocuarto en la tabla de posiciones con 10 puntos, 4 más con respecto a Génova, que está en puestos de descenso.

Cesc Fàbregas sobre Yerry Mina

En rueda de prensa tras la igualdad, el campeón del mundo con España en 2010 fue consultado sobre el defensor central de Guachené, y manifestó:

“En el fútbol se ve de todo. Hablé con Smolcic y le dije que presionara fuerte una última vez antes de que entrara Douvikas. Defiendo a mi jugador; si hay algo que decir, se resuelve internamente. Pero no hay nada que decir. ¿Mina? Prefiero no hablar de este tipo de jugadores; que lo haga el árbitro“, respondió.

Yerry Mina tampoco se quedó callado

En zona mixta Yerry Mina explicó su estilo de juego, recalcó que no se trata de nada personal contra Álvaro Morata y destacó su deseo de ir por la pelota, independientemente del jugador que esté al frente.

Palabras de Yerry Mina

“Sabemos que Morata es un jugador fuerte, pero yo soy fuerte en cada balón. Me da igual si mi madre, mi esposa o mi hija están ahí, siempre voy con todo. Ustedes lo saben bien y es un partido diferente el que juego contra el delantero”, afirmó.

Rendimiento de Yerry Mina durante la temporada 25-26