Yerry Mina tuvo ofertas del Real Madrid y el Manchester United, pero las rechazó: esta fue la razón

Yerry Mina estuvo a punto de jugar en el Real Madrid en la gloriosa época de Zinedine Zidane, pero la rechazó; después la vida lo quiso poner en el Manchester United del polémico Jose Mourinho, pero una vez más desechó la oportunidad.

En diálogo con Gazzetta dello Sport, el experimentado defensor reveló las razones por las que no llegó a dos gigantes del fútbol europeo y, de paso, hizo una fuerte revelación sobre su controvertido paso por el FC Barcelona.

Yerry Mina contó que a principios del 2018, cuando estaba consolidado como el mejor zaguero central del continente en Palmeiras, le llegó la oportunidad de ir a la élite y la tomó de inmediato, aunque le tocó hacer una dura elección.

“El Real Madrid también estaba allí”, comentó Mina, pero reveló que terminó declinando el ofrecimiento porque “yo quería ir al Barcelona”, cosa que terminó sucediendo. Ahora bien, su periplo por el elenco blaugrana no fue el esperado.

“Llegué a Barcelona y Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco", comentó sobre su entrenador. Y por si lo anterior no fuese suficiente, “sufrí una lesión en el pie tras una falta de Rakitic en un entrenamiento” y eso terminó frustrando cualquier esperanza de regularidad.

“Quería irme del Barcelona aunque la afición me adoraba. Pero quería jugar“, señaló Yerry, que, en medio de la incertidumbre, recibió ofertas desde la Premier League, una de ellas del Manchester United, que por aquel entonces era dirigido por Jose Mourinho. Si bien era un sueño, rechazó la posibilidad para darle prioridad a su recuperación física y optó por el Everton.

“Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: ‘Si estás bien, jugarás’. Pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, en los que estuve también con Ancelotti... La Premier League es preciosa", declaró.

Más declaraciones de Yerry Mina

Llegada al fútbol italiano: “Estaba la Fiorentina y el Cagliari, además de los franceses, los árabes y La Liga. Quería ponerme a prueba en la Serie A. Me lesioné con la Selección y trabajé duro para recuperarme. Pero el entrenador de ese momento me dijo: “Si vas a la Selección, conmigo no jugarás”. No pienso renunciar a la Selección".

Ranieri lo pidió para el Cagliari: “Ranieri me llamó. Me dijo que necesitaba un defensa con carácter. Le dije: ‘Vendré enseguida, pero quiero jugar’. Me dirigió bien; para él era fundamental tenerme al 100%. Ranieri es excelente. Sabe cómo trabajar con cada jugador”.

Amor por Cagliari: "Me lo pasé bien con Nicola, ahora me gusta Pisacane. Es un amigo. Exige agresividad. Tiene coraje y te lo transmite. Él era así como defensa y yo también: un guerrero que se entrega al máximo en la cancha. Podemos hacer una buena temporada. Me quedé, rechazando ofertas, pero siento la confianza, la gente me quiere. Mi esposa Geraldine, nuestros dos hijos y yo amamos al Cagliari".