Debemos rediseñar el recinto gastronómico: Alcalde de Montenegro, Quindío

Armenia

Y es que han sido varias las dificultades que se han evidenciado para la ejecución de la obra del recinto gastronómico no solo en este municipio sino en otros.

El alcalde del municipio de Montenegro, Gustavo Pava evidenció la complejidad de la situación puesto que alrededor de 1.700 millones de pesos se perdieron en el proceso de ejecución.

Dio a conocer que Fontur aceptó los diseños y sacó el proyecto a licitación, sin embargo, la ejecución no quedó de la mejor manera por lo que deben rediseñar.

“Fontur aceptó los diseños, aceptaron todo y lo sacaron a licitación. La ejecución también quedó mala, porque usted revisa lo nuevo, quedó mal y lo viejo también. Y eso nos lo dijo en el estudio de la Universidad del Quindío, que nos valió al municipio 190 millones de pesos ¿Qué nos toca ahora hacer? Rediseñar y organizar", mencionó.

Recordó que llevaron a cabo un contrato con la Universidad del Quindío por 190 millones de pesos para precisamente evidenciar toda la problemática.

“En los diseños de la vez pasada habían 11 paraleles, solamente hay siete. Entonces, yo no sé dónde está la procuraduría ni la contraloría, porque pues ellos sí vienen haciendo seguimiento que termine la obra, pero lo que hicieron anteriores qué pasa. Entonces, eso también tiene que controlarlo y saber la procuraduría qué es lo que vamos a hacer", alertó.

Aseguró que es clave la intervención de los entes de control porque, aunque están pendientes de que culmine la obra, es fundamental tomar acciones frente a los procesos previos.

Fue claro que actualmente la obra está abandonada totalmente sin ningún tipo de intervención, a pesar de que se realizan labores de guadaña.

“Porque la platica se perdió. Lo que se invirtió se perdió, hay que volver a arrancar de cero. Estamos calculando más o menos 1.700 millones de pesos. El lugar actualmente está abandonado totalmente, se guadaña, se sostiene cerrado, lo tiene en manos de Fontur, pero pues obviamente no ha pasado más", puntualizó.

Otros de los municipios que comprenden este proyecto son Quimbaya, Pijao y Salento.