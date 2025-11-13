Colombia, primer país en declarar su región amazónica como reserva natural: libre de minería e hidrocarburos / ERNESTO GUZMAN ( EFE )

En medio del encuentro de ministros de ambiente de la organización del tratado de cooperación Amazónica (OTCA), que se realizó en la COP30 de cambio climático, el gobierno declaró la cuenca de la amazonía colombiana como una zona de reserva de recursos naturales renovables, libre de gran minería e hidrocarburos.

Esta declaratoria convierte a Colombia en el primer país que toma acciones para proteger más de 483.000 km² del bioma amazónico, que corresponde al 42% del territorio nacional y el 7% de la gran Amazonía suramericana.

“Hemos sido el primer país de la cuenca amazónica en declarar la totalidad de la parte que corresponde a Colombia del bioma amazónico como una zona de reserva de recursos naturales renovables. Lo hacemos no solo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, señaló Irene Vélez, ministra de ambiente (e).

Implica la restricción de la expansión de nuevas actividades extractivas en Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés, departamentos donde la apertura de vías y la minería ilegal han fragmentado ecosistemas vitales.

Además, busca frenar la perdida de los bosques, evitar el acaparamiento de fuentes hídricas y proteger el equilibrio climático de la región.

Hoy en día existen 43 bloques de hidrocarburos y 286 solicitudes mineras en el bioma amazónico, y su activación, pone en riesgo el equilibrio climático del continente.