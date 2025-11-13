FISE 2025 llega a su jornada final con 13.000 visitantes y discusiones sobre el futuro energético

Medellín, Antioquia

La 11ª edición de la Feria Internacional del Sector Eléctrico – FISE 2025 llega este jueves a su jornada final en Plaza Mayor, Medellín, consolidándose como el escenario más relevante de negocios, innovación y discusión técnica del sector energético en Colombia. La feria registra 13.000 visitantes en sus dos primeras jornadas, una cifra histórica que confirma su papel como plataforma estratégica para empresas, instituciones y desarrolladores tecnológicos.

Durante esta edición, FISE logró reunir a más de 450 empresas de 30 países, en un evento que proyecta negocios superiores a USD 1.600 millones a través de dos ruedas de negocios —una de ellas internacional organizada con ProColombia— que en conjunto esperan completar más de 1.000 citas.

Premio FISE a la Innovación: CEO ganó con un transformador inteligente

La segunda jornada estuvo marcada por el anuncio del Premio FISE a la Innovación, que en su quinta edición recibió 48 postulaciones procedentes de 11 ciudades. La categoría del año, “Energía para el futuro”, premió soluciones amigables, movilidad sostenible y nuevos modelos digitales.

La ganadora fue la Compañía Energética de Occidente (CEO), distribuidora y comercializadora de energía en el Cauca, con su proyecto Transformador Inteligente de Distribución.

Según explicó Luis Ernesto Luna Ramírez, gerente de operaciones de CEO, el diseño integra los medidores directamente en el transformador, eliminando la red tradicional expuesta entre transformador y vivienda:

“Con este desarrollo se eliminan los tramos vulnerables a pérdidas y la facturación se realiza directamente desde el transformador”.

UPB recibe la Orden de la Democracia Simón Bolívar

La jornada también incluyó el reconocimiento a la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), que recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. El reconocimiento fue entregado por el representante a la Cámara Juan Espinal, quien destacó la trayectoria académica de la facultad en sus 75 años de existencia.

Durante la entrega, el rector de la UPB, padre Diego Marulanda, aseguró que la universidad mantendrá la oferta académica del programa, destacando la necesidad de atraer nuevos talentos al sector eléctrico.

Avanza el Primer Congreso de Almacenamiento de Energía

Otro hito de la feria es el inicio del Primer Congreso de Almacenamiento de Energía, que se desarrolla entre el 12 y 13 de noviembre con la presencia de expertos nacionales e internacionales.

El presidente del Consejo Mundial de Energía Colombia, José Antonio Vargas Lleras, destacó que países como India y México ya incorporan obligaciones de almacenamiento ligadas a la expansión de renovables. “Esto muestra que la regulación internacional avanza hacia modelos que fortalecen la confiabilidad del sistema”, señaló.

Por su parte, Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia, afirmó que el almacenamiento “ya no es un experimento, sino una herramienta esencial para la flexibilidad operativa y la eficiencia económica del sistema”.

El congreso contará con empresas como ISA Intercolombia, Siemens, Promigas, BYD, Suncolombia y TESLA, entre otras.

Innovación, negocios y cooperación: los ejes del cierre

La gerente de FISE, Ana Cristina Rendón, resaltó que esta edición consolidó la articulación entre innovación tecnológica, política pública y los desafíos actuales del sistema eléctrico colombiano:

“FISE permite conectar la tecnología con las discusiones regulatorias y los retos reales del sector. La energía del futuro se construye con conocimiento, inversión y cooperación”.

Con tres días de programación centrada en innovación, transición energética, infraestructura y nuevos modelos de negocio, FISE 2025 cierra su edición con una de las participaciones más numerosas de su historia y con un interés creciente del mercado internacional.

La feria concluirá este jueves con las últimas actividades académicas, demostraciones tecnológicas y el balance final de negocios proyectados.