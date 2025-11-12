Resolución solo es válida para Daniel Quintero: Cepeda sobre pronunciamiento de la Registraduría

Colombia

La resolución 14125 del 11 noviembre de la Registraduría en la que ratifican que Daniel Quintero no está habilitado para inscribirse como precandidato a la Presidencia también señala que la consulta del 26 de octubre fue interpartidista y no interna.

“La postulación de los ciudadanos para la consulta a la presidencia de la República realizada el pasado 26 de octubre se realizó por tres representantes legales de los tres partidos políticos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático, y no por parte del representante legal de una sola agrupación política en ejercicio de la medida cautelar”.

A propósito, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda informó que tras conocerse este documento se comunicó con el registrador para preguntarle por el alcance de la decisión. Aseguró que según la respuesta que le fue entregada, esta solo es válida para el caso del exalcalde de Medellín, quien busca inscribirse por firmas.

“La respuesta del señor registrador dijo fue que esa resolución sólo es válida para esa situación específica, es decir, la que atañe al doctor Quintero, y que hasta ahora ninguna autoridad electoral se ha pronunciado con relación a mi postulación, porque entre otras cosas no se ha hecho aún, puesto que no se ha abierto el registro de las consultas de marzo”.

Por su parte también la senadora y jefa de debate político de Cepeda, María José Pizarro, señaló que la participación del senador y candidato en el Frente Amplio es completamente legítima y está “completamente legítima y está totalmente respaldada por el acuerdo de voluntades firmado con la Registraduría”.

Sobre la consulta popular y el Frente Amplio:



La Registraduría y el @PactoCol tenemos un ACUERDO INEQUÍVOCO sobre la Consulta Popular del 26 de octubre.



La participación de @ivancepeda en la consulta del Frente Amplio es LEGÍTIMA y está TOTALMENTE RESPALDADA.



La vieja… pic.twitter.com/PoKLSVGJ0j — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) November 12, 2025

Al respecto se pronunció además la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, indicó que el Consejo Nacional Electoral debe aclarar el alcance de las decisiones que ha tomado tanto en relación con la consulta como con el proceso de fusión del Pacto Histórico.

“El Consejo Nacional Electoral tiene que explicar los alcances de las decisiones que está tomando. El CNE emitió una resolución el martes antes de la consulta donde toma unas decisiones frente a la forma como se inscriben las candidaturas y esa decisión que toma en esa resolución tiene unas consecuencias para los partidos, para quienes son los candidatos y para la futura organización política en caso de que se autorice su fusión, Pacto Histórico”.

#POLÍTICA “El Consejo Nacional Electoral tiene que explicar los alcances de las decisiones que está tomando. El CNE emito una resolución el martes antes de la consulta donde toma unas decisiones frente a la forma como se inscriben las candidaturas y esa decisión que toma en esa… pic.twitter.com/GWYZW9JQb1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

Pese a esto desde el Consejo Nacional Electoral señalan que sólo se pronunciarán al respecto hasta que llegue alguna solicitud de revocatoria de mandato.