Registraduría rechaza recurso de reposición de Daniel Quintero:ratifica que no puede inscribirse por firmas

La Registraduría rechazó el recurso de apelación que había sido presentado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para intentar inscribir su comité recolector de firmas “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, con el que busca aspirar como precandidato a la Presidencia de 2026.

A través de la resolución 14125 de 2025, la organización electoral afirmó que no se puede “predicar un decaimiento del acto administrativo” debido a que la consulta del pasado 26 de octubre en la que Quintero fue inscrito se realizó y las agrupaciones políticas “en precedencia se encuentran verificando el resultado final de la misma”.

Sumado a ello, argumentan que la renuncia presentada por los Partidos Comunista y Unión Patriótica a la consulta “no conlleva una consecuencia jurídica favorable al recurrente” ya que según el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución 00701 del 19 de febrero de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, “las agrupaciones políticas que optarán por la consulta tenían plazo hasta el 26 de septiembre de 2025 para manifestar la retractación de su voluntad inicial de participar en esta”.

Afirman entonces que el recurso de reposición presentado por Daniel Quintero no es procedente debido a que su inscripción se materializó por los representantes legales de los partidos políticos “enunciados los cuales ostentan personería jurídica” y la elección, pese a su renuncia tardía, se realizó.

Agregan desde la Registraduría que este hecho ratifica su decisión inicial del pasado 6 de noviembre, con la cual se rechazó la solicitud de inscripción por firmas el exalcalde de Medellín.

Aun así el proceso a seguir ahora es que el registrador nacional, Hernán Penagos, decida sobre el recurso de apelación que también fue presentado por Quintero a esa decisión inicial y defina finalmente si es viable o no su participación como candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año.