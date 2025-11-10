“Avanzamos en la superación de los obstáculos jurídicos”: Pacto sobre solicitud de fusión al CNE

Colombia

A propósito del inicio del periodo de inscripción de candidatos para las elecciones al Congreso de 2026, el Pacto Histórico informó, a través de un comunicado, que los partidos Comunista, Polo Democrático y Unión Patriótica han estado cumpliendo con los requisitos “exigidos para la pronta expedición de la personería jurídica del Pacto Histórico, ya reconocida por el Consejo Nacional Electoral”.

En el documento Indicaron además que el Partido Progresistas ya solicitó al CNE su adhesión al Pacto Histórico y que el movimiento Colombia Humana “trabaja en la superación definitiva de los impedimentos existentes para su integración plena al proceso de fusión”.

“El PDA, la UP y el PCC se encuentran cumpliendo con los requerimientos exigidos para la pronta expedición de la personería jurídica del Pacto Histórico, ya reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el Partido Progresistas ha solicitado al CNE su proceso de fusión por adhesión, mientras que el Movimiento Político Colombia Humana trabajan en la superación definitiva de los impedimentos existentes para su integración plena al proceso de fusión”.

Listas en coalición al Congreso:

Mencionaron también desde la colectividad que las listas al Congreso que presentará el Pacto Histórico serán inscritas como listas de coalición, tal y como se pactó en el acuerdo firmado el pasado 26 de septiembre. Señalaron que incluso se realizarán coaliciones con otros partidos y movimientos aliados en los departamentos en donde por ley se permita.

“Las listas al Congreso del Pacto Histórico serán inscritas conforme a lo previsto en el acuerdo, como listas de coalición. Asimismo, de acuerdo con la cláusula octava del mismo, se realizarán coaliciones con fuerzas aliadas en los departamentos donde la ley lo permita”.

Según dicho acuerdo del 26 de septiembre, en caso de que no llegue a materializarse la fusión del Pacto Histórico pero sí se supere el umbral del 15% para la inscripción de listas en coalición, “los resultados de la consulta conservarán fuerza vinculante para aquellas organizaciones políticas participantes. En consecuencia, estas deberán proceder a la inscripción de sus precandidaturas mediante lista cerrada, con carácter paritario y garantizando la alternancia de género, respetando el orden de los resultados de esta consulta”.

Agregaron desde la colectividad que la decisión de coaligarse “corresponderá a los Representantes Legales de los Partidos, o a la Coordinación Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico en caso de concretarse la fusión, quienes definirán la modalidad de lista”, pero eso sí, insisten en que en cualquier caso, deberá respetarse el orden resultante de la consulta 26 de octubre para la conformación de la lista “a efectos de los renglones donde se introduzcan candidaturas de los presentes partidos”.