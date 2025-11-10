La nueva propuesta de Daniel Quintero ante distanciamiento con el Pacto Histórico

Las estrategias en el camino hacia las elecciones del 2026 son el pan de cada día, pues los aspirantes mueven fichas y se crean planes para asegurar cupos en la contienda.

Daniel Quintero no ha tenido fácil el camino hacia las presidenciales del próximo año, su candidatura ha estado marcada por la renuncia a la consulta del Pacto Histórico del pasado 26 de octubre y el limbo de su aspiración, ante la decisión de la Registraduría Nacional de cerrarle las puertas para que no pueda inscribir su comité de firmas.

Sin embargo, ha seguido anunciando estrategias para consolidarse en los comicios electorales. La más reciente tendría que ver con la integración de una lista con la que buscaría asegurar cupos en las elecciones del próximo año.

¿En qué consiste el nuevo plan?

El exalcalde anunció la creación de una lista que integre a los candidatos excluidos por las cúpulas de la izquierda en la consulta del 26 de octubre.

“Independientes, nuestro movimiento presentará una lista que apoye nuestra propuesta de Reseteo Total y que recoja a los candidatos excluidos por las cúpulas de la izquierda en la consulta del 26 de octubre”, señaló.