Recurso hídrico en Caldas estaría en amenaza por deshielo de nevado y residuos volcánicos( Parque Nacional Natural Los Nevados )

Manizales

El incremento de la temperatura a nivel mundial ha generado el derretimiento de los glaciares, por eso las autoridades en el Eje Cafetero monitorean los nevados debido a que está en riesgo el suministro de agua a la población, no obstante, el deshielo del Nevado de Santa Isabel no afecta en gran medida las fuentes hídricas de la región, sino el material volcánico que hay alrededor.

Eso podría perjudicar a los habitantes en la región cafetera, por lo que Paola Alejandra Vásquez Cardona, profesional de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento ambiental, grupo de recurso hídrico de Corpocaldas, explica que el IDEAM, es la entidad encargada de supervisar la situación en todo el territorio nacional.

“El monitoreo es permanente, ya que desde el 2010 el volcán Nevado del Ruiz está muy activo, precisamente, queremos conocer cómo es esa dinámica hidrológica, es decir, cómo los glaciares están asociados a esa disponibilidad de agua que tenemos. En una conferencia con el profesor Jorge Luis Ceballos, del IDEAM, mencionó que si bien los glaciares son de suma importancia, la dinámica hidrológica de la zona no está ligada completamente a estos”.

La profesional añade que puede haber un porcentaje de afectación, pero no muy alto en cuanto al aprovisionamiento de agua que haya en el área, ya que hay una gran cantidad de factores determinantes. “Tenemos fuentes hídricas importantes, pero la actividad volcánica es importante en la zona que, permanentemente, emite ceniza, por lo que existe una cantidad de procesos que inciden en esa dinámica hidrológicas, por eso, no hay alto riesgo al aprovisionamiento por la desaparición del Nevado de Santa Isabel”.

El Nevado de Santa Isabel se encuentra a 4.945 metros sobre el nivel del mar siendo uno de los más ‘bajos’ frente a otros en el país y su deshielo avanza en un 45 %.

Vásquez, explica que en Colombia hay particularidades como la existencia de nevados, ya que por su ubicación geográfica en la línea ecuatorial no es común, pero afirma que es un espectáculo ecosistémico, aunque especifica que el derretimiento y las nevadas que ocurren en las partes altas es un equilibrio propicio del ecosistema.