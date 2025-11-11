La Selección de Caldas de fútbol de salón sub-19 femenino juega su segundo partido en el interligas

Manizales

En total, participan 10 ligas de todo el país y Caldas es una de las que arrancó el Campeonato Nacional de Interligas de Fútbol de salón de forma positiva consiguiendo una victoria por la mínima diferencia contra Risaralda. El técnico Joshua Rentería, cuenta quiénes son las jugadoras que se destacan del equipo, el cual está integrado por futbolistas de distintas subregiones del departamento.

“Participamos Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Risaralda, Casanare, Meta y Santander, somos 10 ligas. Nos toca un grupo de tres equipos y hoy tenemos que rectificar la clasificación contra Santander, debemos obtener un buen resultado. Igualmente, pensamos en los partidos posteriores para buscar puesto superiores en la reclasificación, igualmente, jugaremos con Casanare”.

Las jugadoras que hacen parte del equipo caldense son cedidas de varias escuelas de algunos municipios como Manizales y La Dorada. “Nos aportaron deportistas de Wikam y Valientes. Destacamos a Valeria Correa y Dulce María, quienes tienen buena proyección, aspiramos a que nos den buenos resultados y con ellas contaremos en la categoría de mayores la próxima semana”, indica el técnico Rentería.

Agrega que el método de juego del equipo depende del rival, ya que tienen las condiciones de salir a apretar, como hay instancias en los que se agrupan y aguantan, puesto que este es un deporte de acción - reacción, por eso están pendientes pensando en el ataque y en la defensa.