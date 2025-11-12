Denuncian presunto abuso policial en el centro de Bogotá

En un video que circula por redes sociales se observa que al lugar llegaron varios uniformados. En medio del procedimiento, uno de ellos reaccionó de manera violenta y golpeó a uno de los asistentes, quien se encontraba en alto estado de alicoramiento, tras haber proferido múltiples insultos contra los agentes.

Por medio de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció ante los hechos protagonizados por el uniformado. En el documento se manifiesta que el procedimiento se realizó tras un requerimiento ciudadano, debido a que varias personas se encontraban escuchando música a alto volumen y consumiendo bebidas embriagantes en el espacio público.

La institución añadió que, ante el llamado de atención de las autoridades, los asistentes hicieron caso omiso, y uno de ellos, en alto estado de exaltación y alicoramiento, insultó a los uniformados.

Las autoridades confirmaron además que uno de los ciudadanos fue trasladado a un centro asistencial, mientras que dos uniformados resultaron heridos en el lugar. Por otro lado, la Policía rechazó el comportamiento inadecuado del uniformado implicado y anunció la apertura de una investigación disciplinaria.

Finalmente, la Alcaldía Local de La Candelaria informó que el caso se encuentra en el debido proceso y ofreció una ruta de atención en derechos humanos por un posible abuso policial.