Murió segunda persona implicada en la detonación de una granada en Bogotá

Bogotá D.C

En comunicado, la Subred Sur Occidente, a cargo del Hospital Occidente de Kennedy, informó que la segunda persona implicada en la detonación de una granada de fragmentación en Bogotá murió.

“Falleció el paciente que ingresó en la noche del 11 de noviembre al Hospital Occidente de Kennedy, a causa de las múltiples heridas ocasionadas, al parecer por un artefacto explosivo”, se lee en el informe médico.

Explosión de granada en Kennedy

Hacia las 7:15 de la noche, los habitantes de los barrios El Tintal y Patio Bonito escucharon una fuerte explosión.

Minutos más tarde, la Policía confirmó que se trató de la detonación de una granada de fragmentación que se produjo bajo un puente en la calle sexta con carrera 87A.

Fueron dos habitantes de calle que tenían en su poder este artefacto explosivo y que por una mala manipulación se detonó dentro de su cambuche.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres ingresaron al Hospital Occidente de Kennedy con politraumas.

Uno de ellos de aproximadamente 35 años, llegó al centro médico sin signos vitales “y presentaba trauma craneoencefálico severo y traumatismo toracoabdominal”, indicaron desde la Subred Sur Occidente.

El segundo paciente de 40 años aproximadamente, llegó con vida al Hospital y presentaba un “trauma vascular en cuello craneoencefálico severo por esquirla en cráneo y traumatismo toracoabdominal”. Sin embargo, en horas de la mañana del día siguiente falleció.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar qué fue lo que pasó en esta explosión. De acuerdo al reporte preliminar, se trató de un accidente en la manipulación de este artefacto.

Aún así, se está investigando cómo esta granada de fragmentación llegó a las manos de estas personas habitantes de calle.

De acuerdo con el alcalde, Carlos Fernando Galán, aunque todavía continúan las investigaciones, se descarta un posible atentado contra una persona.

“Es muy importante que a nivel nacional hagamos un esfuerzo para tener mucho más control sobre armas y explosivos que terminan a veces en manos de personas que no deberían tener”, señaló Galán.