El ejército rechazó las presuntas conductas que motivaron la captura de nueve militares en Frontino

Antioquia

La Séptima División del Ejército se refirió a la denuncia que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro , sobre un hecho violento que involucra a nueve militares en la tortura, homicidio y desaparición forzada de un civil dentro de un batallón del municipio de Frontino en el occidente de Antioquia. La División rechazó estos hechos y recalcó que fueron ellos los que pusieron en conocimiento de las autoridades competentes la situación para que iniciara la investigación que terminó con la judicialización de los soldados.

“De forma simultánea, se ordenó en la institución castrense la apertura de una investigación disciplinaria, y se apoyó el ingreso del personal de la Policía Judicial hasta la base militar donde al parecer ocurrieron los hechos, con el fin de que se pudieran realizar las diligencias judiciales pertinentes, la recolección del material probatorio in situ y el inicio de las labores de búsqueda del cadáver”.

Agrega la entidad castrense que esta situación fue denunciada el 8 de octubre de 2025 ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia y la Fiscalía Especializada de Justicia Penal Militar y Policial y que se apoyó con la extracción de los hombres hacia Medellín para dejarlos a disposición de las autoridades competentes.

“El Fiscal 27 Especializado de Medellín, con el apoyo del Ejército Nacional, logra en tiempo récord la individualización de los presuntos responsables, quienes deberán enfrentar a partir del momento la justicia de manera individual, por las conductas ilegales en que pudieron haber incurrido”.

La Séptima División rechazó tajantemente estos hechos que involucran a los nueve militares: un oficial, dos suboficiales y seis soldados. Agregan que no tolerará que personal activo actúe contra la Constitución, la ley y las políticas institucionales. Al mismo tiempo, solicitaron a la justicia que esclarezca este hecho y se tomen las medidas que correspondan.