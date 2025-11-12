La Personería de Bogotá aseguró que la comunidad Emberá debe salir en máximo 15 días de La Rioja

La Personería Distrital de Bogotá informó que, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, el traslado de la comunidad indígena Emberá que permanece en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días hacia la UPI La Florida, siempre y cuando el IDIPRON certifique que este espacio cuenta con las condiciones adecuadas para recibirlos.

El organismo de control distrital precisó que, si el traslado no puede efectuarse por falta de condiciones en La Florida, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá disponer de un predio que garantice condiciones dignas y seguras como refugio temporal para las familias indígenas.

La medida busca garantizar los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad de la población Emberá que actualmente habita en La Rioja, un espacio que, según la Personería y la Secretaría de Integración Social, no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad ni seguridad.

La Personería reiteró el llamado a las autoridades distritales y nacionales para coordinar esfuerzos que permitan una reubicación segura, respetuosa de la cultura y los derechos de esta comunidad.

¿Cuál fue la orden de la Corte Constitucional?

Caracol Radio conoció en primicia que la Corte Constitucional ordenó una serie de medidas urgentes para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la comunidad indígena Emberá que permanece en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja en Bogotá.

En una reciente decisión, la Sala Octava de Revisión, con ponencia del magistrado Héctor Carvajal, alertó sobre las precarias condiciones de habitabilidad en el lugar y la necesidad de un traslado inmediato a un nuevo espacio que cumpla con los estándares mínimos de dignidad, salubridad y seguridad.

Por tal motivo, mientras se estudia de fondo esta tutela, la Sala ha adoptado una serie de medidas provisionales, en las que ordenó a los líderes de la comunidad Emberá así como a la Consejería Distrital de Paz, de la Alcaldía de Bogotá, que en 15 días haga el traslado de las personas víctimas del conflicto que permanecen en La Rioja.