¿Información no correspondida? Petro asegura que no ha recibido informes de agencias estadounidenses

Muchos son los cuestionamientos que ha recibido el presidente Gustavo Petro, tras la orden de suspender provisionalmente las comunicaciones entre las agencias de inteligencia estadounidenses y las colombianas.

Por lo cual, aseveró en que no era información correspondida, pues desde el gobierno de Joe Biden y al la administración actual de Donald Trump, les solicitó la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana, para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en el año 1985, pero a la fecha, no ha recibido respuesta.

“Solicité en carta escrita al gobierno Biden y al de Trump, la desclasificación de los informes de la inteligencia norteamericana en el año 1985, para determinar sus observaciones a los hechos de la toma y retoma del Palacio, sin respuesta positiva”, dijo.

Aseguró que está pendiente de una reunión que solicitó con los cuerpos de inteligencia de los EE.UU., para establecer cuál era la información que enviaban a las agencias colombianas y si había un sentido de correspondencia justa.

“¿Cómo se pide informaciones ilimitadas de nuestros organismos de inteligencia y no hay un sentido de correspondencia justa, al contrario?“, señaló.

¿Cuál fue la decisión que tomó Petro por los ataques en el Caribe?

El presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión provisional de la información de inteligencia con las agencias estadounidenses.

Aseguró que es una decisión provisional, hasta que cesen los ataques con misiles en el mar Caribe.