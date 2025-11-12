Presidente Petro suspende intercambio de inteligencia con EE.UU. hasta finalizar ataques en Mar Caribe

Los desacuerdos con las ofensivas del gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe, siguen generando inconformidades y medidas en rechazo de los ataques con misiles que han acabado con la vida de más de 50 personas.

Una de ellas tiene que ver con la suspensión de las comunicaciones con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, por parte de de la Fuerza Pública de Colombia.

La decisión fue confirmada por el presidente Gustavo Petro, quien anunció la suspensión provisional del envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, señaló.

La orden para las agencias de inteligencia colombianas continuará hasta que cesen los ataques en el Caribe.

El presidente Petro reiteró en que: “La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.

¿Qué otros países han tomado medidas ante las ofensivas?

Reino Unido habría adoptado una medida similar a la del mandatario de los colombianos, y consiste en la suspensión del intercambio de inteligencia marítima con Estados Unidos, mientras continúen los ataques en el Caribe.

¿Cuántos ataques con misiles se han presentado en el Mar Caribe y el Océano Pacífico?

La más reciente ofensiva se presentó el pasado lunes contra dos embarcaciones en el Océano Pacífico, con la que suman 18 ataques en aguas internacionales desde el pasado 2 de septiembre.

De estos ataques, han muerto al menos 76 personas.