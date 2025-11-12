“Es una estupidez”: Iván Duque sobre suspensión de intercambio de inteligencia militar con EE.UU
El exmandatario añadió que se trata de un pretexto para debilitar” la seguridad del país.
Colombia
En la noche de este martes el presidente Gustavo Petro ordenó a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y “otros tratos” con agencias de seguridad estadounidenses.
“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.
De acuerdo con lo anunciado por el presidente Petro, esta medida se mantendrá hasta tanto se sigan registrando ataques con misiles a lanchas en el Caribe.
“La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
A propósito, el expresidente Iván Duque afirmó desde su cuenta de X que suspender la inteligencia compartida entre dos aliados estratégicos “es una verdadera estupidez, mucho más usando como pretexto la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe”.
Según dijo el exmandatario desde hace algunos años, Colombia, con el apoyo de Estados Unidos y de 17 países más, a través de la campaña naval “Orión”, hace interdicción contra el narcotráfico y acciones ofensivas cuando las circunstancias lo requieran.
Agregó el ex jefe de estado que este es “otro pretexto más para debilitar la seguridad de Colombia”.