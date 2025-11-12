“Es una estupidez”: Iván Duque sobre suspensión de intercambio de inteligencia militar con EE.UU

Colombia

En la noche de este martes el presidente Gustavo Petro ordenó a todos los niveles de inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y “otros tratos” con agencias de seguridad estadounidenses.

“Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”.

De acuerdo con lo anunciado por el presidente Petro, esta medida se mantendrá hasta tanto se sigan registrando ataques con misiles a lanchas en el Caribe.

“La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.

A propósito, el expresidente Iván Duque afirmó desde su cuenta de X que suspender la inteligencia compartida entre dos aliados estratégicos “es una verdadera estupidez, mucho más usando como pretexto la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe”.

#POLÍTICA El expresidente Iván Duque (@IvanDuque) calificó como “una verdadera estupidez” la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el intercambio de inteligencia militar con Estados Unidos.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/RPBqU91F3g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

Según dijo el exmandatario desde hace algunos años, Colombia, con el apoyo de Estados Unidos y de 17 países más, a través de la campaña naval “Orión”, hace interdicción contra el narcotráfico y acciones ofensivas cuando las circunstancias lo requieran.

Agregó el ex jefe de estado que este es “otro pretexto más para debilitar la seguridad de Colombia”.