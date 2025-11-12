¡Grandísima caída del café! Precio de la carga HOY, 12 de noviembre, según Federación de Cafeteros

En semanas pasadas, cuando se anunció que la inflación en Estados Unidos había aumentado, también se comentó que el precio de los alimentos podría tener un crecimiento exponencial, a tal punto, que para el día 27 de noviembre, cuando es celebrado el día de acción de gracias, los alimentos podrían tener valores similares a los evidenciados luego de la pandemia por Covid-19.

Este importante aumento que tendría diferentes razones, sería principalmente causado por la falta de mano de obra en los campos estadounidenses, originada por las políticas migratorias de la administración Trump, que al disminuir de manera considerable los inmigrantes en su territorio, también habría destapado un hueco en la producción de alimentos.

¿Cuál es la medida que se anunció?

Pues debido a esto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, recientemente aseguró que la administración de Donald Trump, había tomado algunas decisiones en busca de disminuir el costo de vida de los ciudadanos americanos, principalmente, el valor de los alimentos. Por esto, reveló que los cambios que se harán públicos en los próximos días, estarían orientados hacia productos que no son producidos en EE.UU. como plátanos, café, y otros similares.

A pesar de esto, Bessent no confirmó si estos cambios estarían relacionados con una reducción de las tarifas arancelarias, o qué países estarían involucrados en estos cambios. Sin embargo, se espera que en estos cambios se encuentre incluida Colombia, ya que es de los pocos países que no ha avanzado en conversaciones con EE.UU. en busca de una reducción arancelaría.

Precio de la carga de café en Colombia HOY

El precio de la carga de café tuvo una gran caída el día de hoy, esto teniendo en cuenta que, para el día anterior, su valor se encontraba sobre los $3′000,000. Pues la caída que presento, fue de un valor cercano a los $200.000 pesos colombianos.

Según esto, y con base en la información presentada en el informe diario realizado por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio de la carga de 125 kg de café, referencia FR 94, se estableció para hoy, 12 de noviembre, en los $2′830.000 pesos colombianos.

A pesar de la impresionante caída, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en los $10.000 pesos colombianos por kilogramo.

Precio del café en dólares

Según la información presentada en la plataforma ‘Investing’, donde se encuentran diferentes indicadores de mercado en tiempo real, el futuro de los precios del café, presentaron una disminución considerable en la bolsa de Estados Unidos para el día de hoy.

Dicha caída, según la información presentada, sería de un valor cercano a los $21 dólares, que representaría una disminución en su precio de un 4,9%. Con base en esto, el precio del café en dólares se habría establecido para hoy, 12 de noviembre, en $401 USD por carga.

