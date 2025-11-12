Estrella mundial pondría fin al paso de Jhon Durán por Fenerbahce: ojo al fichaje bomba que buscaría / Getty Images

Se avecina el mercado de fichajes invernal y los equipos europeos desde ya empiezan a buscar posibles incorporaciones. Un ejemplo de lo anterior es el Fenerbahce, que estaría interesado en fichar a una estrella mundial para su frente de ataque.

Lo anterior debido a que Youssef En-Nesyri estaría interesado en emigrar a la Liga de Arabia Saudí y Jhon Jader Durán no ha logrado colmar las expectativas de la directiva.

Estrella mundial que busca Fenerbahce

El periodista Sercan Hamzaoglu ha informado que el gran deseo del Fenerbahce para el cierre de la temporada 2025-26 es Robert Lewandowski, teniendo en cuenta sus recientes declaraciones en las que admite no tener “prisa” para renovar su contrato con el Barcelona.

Robert Lewandowski celebra tras anotar el cuarto gol del FC Barcelona ante el Celta de Vigo.

Precisamente, esto fue lo que dijo el delantero polaco en la concentración nacional previo a la fecha FIFA de noviembre: “Todavía no sé si seguiré en Barcelona la próxima temporada. Por eso no tengo prisa, estoy tranquilo conmigo mismo y eso es lo más importante. Incluso si el club me contactara ahora, seguiría sin responder a esa pregunta porque necesito sentir qué es lo mejor para mí. Ahora estoy tranquilo, no tengo prisa y no espero nada más por el momento”.

Frente a esto, Hamzaoglu señaló que Fenerbahce ya indagó sobre las pretensiones del jugador e incluso se habla de que le ofrecerían contrato de año y medio.

¿Llega a su fin al paso de Jhon Durán por Fenerbahce?

Más allá de que termine saliendo Youssef En-Nesyri, la llegada de Robert Lewandowski terminaría de sepultar las esperanzas de Jhon Jader Durán, cuya continuidad está sumamente comprometida por cuenta de su rendimiento deportivo.

Y es que desde hace varias semanas se ha filtrado información de que el antioqueño no ha cumplido con las expectativas, teniendo en cuenta el gran salario que percibe (21 millones de euros por temporada). Sumado a esto, una eventual llegada de Lewandowski terminaría quitándole el poco protagonismo que tiene en la plantilla, por lo que tendría menos oportunidades para demostrar su valía.

Por lo pronto, Durán ha disputado solamente nueve partidos en los que consiguió dos goles y una asistencia.