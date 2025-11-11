Desde Inglaterra revelan interés de Cristhian Mosquera por jugar el Mundial en la Selección Colombia

Cristhian Mosquera, joven defensor que actualmente milita en el Arsenal tras su paso por el Valencia, atraviesa un momento clave en su carrera internacional. Aunque nació en España y fue capitán de la selección sub-21, el seleccionador, Luis de la Fuente, todavía no lo ha convocado para jugar con el primer equipo nacional. Esta falta de oportunidades ha abierto la puerta a un posible cambio de rumbo en su carrera deportiva.

El colombo español, capitán de la Selección de España Sub-21, aún no ha debutado con la selección absoluta y está en la mira de la Federación Colombiana de Fútbol.

Mosquera puede jugar para Colombia gracias a sus padres, y la nación sudamericana espera tentarlo con un puesto garantizado en la convocatoria para la Copa del Mundo del próximo año.

Cristhian Mosquera volvió a hablar de jugar para Colombia: Declaración de esperanza para el Mundial

El jugador de 21 años, quien ha brillado con el Arsenal en sus primeros meses en la Premier League, declaró: “Quiero jugar con España, pero si la espera se prolonga, evaluaré otras opciones”, se lee en la siguiente publicación del periodista.

Así marcha la carrera profesional de Cristián Mosquera

El defensor central de 21 años registra 112 partidos disputados a nivel de clubes, 12 de ellos con Arsenal, y sumó un gol durante su paso por Valencia, equipo donde debutó como profesional.

¿Christian Mosquera coquetea con la Selección Colombia? Esto dijo sobre un posible llamado

Aunque Cristhian Mosquera no es titular indiscutible para los dirigidos por el técnico Mikel Arteta, ante las lesiones o ausencias de William Saliba o Gabriel Magalhães, el entrenador español ha demostrado su confianza en él, alineándolo como eje principal en el esquema defensivo.