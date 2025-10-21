Jhon Jader Durán tendría lista su salida este año del Fenerbahce: Este sería su nuevo destino

Jhon Jader Durán sigue sin encontrar estabilidad a nivel deportivo. El colombiano, que se recupera actualmente de una fractura por estrés, la cual lo tiene fuera de las canchas desde hace ya algunas semanas, tendría lista su salida del Fenerbahce.

Según los últimos informes de la prensa turca, para el club se hace insostenible económicamente mantener al delantero colombiano en su nómina, por lo cual se encuentran en diálogos para que pueda concretarse su salida.

El reconocido diario deportivo Sabah, informó este martes sobre el futuro del colombiano: “Regresará al Nassr. Según informes, el Fenerbahçe está en conversaciones con el club saudí por el jugador, cuyo contrato por una temporada asciende a 21 millones de euros, y busca cerrar el traspaso con una pérdida económica mínima”.

Al respecto, añadió sobre la recuperación del antioqueño: “El club anunció que Jhon Durán, quien continúa con su entrenamiento individual, ha entrado en la fase de entrenamiento del equipo”.

Finalmente, el medio precisó que el retorno de Durán al Al Nassr podría darse este mismo año, en diciembre, sin establecer un día exacto sobre la salida del atacante de 21 años.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Jhon Durán?

Jhon Jader Durán apenas ha podido disputar seis partidos con el Fenerbahce en la presente temporada, cuatro en clasificación de Liga de Campeones y dos en la Superliga de Turquía, registrando una anotación y una asistencia.

Entretanto, con el Al Nassr de Arabia Saudita disputó 18 partidos entre la Liga local y la Liga de Campeones de Asia, registrando un total de 12 anotaciones.