¿Cuál es el orden en el que se hereda la pensión en Colombia?: esto dice la Ley

Cada año, muchas personas en Colombia logran cumplir con los requisitos para alcanzar la pensión. De esta manera, podrán contar con un ingreso mensual para su sustento diario que les permita vivir su vejez de forma digna.

Una vez ocurre el fallecimiento del pensionado, el dinero que recibía por su jubilación pasa a quedar en manos de sus herederos, quienes ahora podrán administrar los ingresos que antes pertenecían a su familiar. Sin embargo, la ley establece las personas que tienen ese derecho y además cómo es el orden en que se recibe la herencia.

¿En qué consiste la pensión de sobrevivientes?

Esta figura se conoce como la pensión de sobrevivientes, la cual está establecida en la Ley 100 de 1993. Como su nombre lo indica, busca amparar económicamente a los familiares de un pensionado cuando se presenta el fallecimiento de este. Es así como se busca evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de vida de quienes se benefician con esta prestación.

“La muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer de forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir”, sentencia el Consejo de Estado.

¿Quiénes son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes?

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 define quiénes son las beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que se otorga en Colombia. Estos son:

Cónyuge o compañero (a) permanente supérstite: En este caso, debe demostrar que ha convivido con el fallecido por más de cinco años previos al momento de la muerte.

En este caso, debe demostrar que ha convivido con el fallecido por más de cinco años previos al momento de la muerte. Hijos: Solamente podrán reclamar la pensión si tienen menos de 25 años de edad y además se encuentran estudiando. También incluyen a aquellos en estado de invalidez que dependían económicamente del causante.

Solamente podrán reclamar la pensión si tienen menos de 25 años de edad y además se encuentran estudiando. También incluyen a aquellos en estado de invalidez que dependían económicamente del causante. Padres: Si no existe un cónyuge o hijos beneficiarios, los padres podrán acceder a la pensión de su hijo fallecido siempre y cuando hayan dependido económicamente de este.

Si no existe un cónyuge o hijos beneficiarios, los padres podrán acceder a la pensión de su hijo fallecido siempre y cuando hayan dependido económicamente de este. Hermanos: Los hermanos en condición de invalidez también entran dentro del grupo de beneficiarios. Sin embargo, ellos deben demostrar que dependían económicamente del causante.

En ese orden de ideas, el primer beneficiario que recibirá la pensión en caso de que el titular fallezca será su cónyuge o compañero permanente siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece la Ley. Si esto no ocurre, se maneja el orden de sucesión descrito anteriormente.

¿Cuánto reciben los beneficiarios tras heredar la pensión?

Según explica el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, el monto que le corresponde a los beneficiarios por la pensión de sobrevivientes será exactamente el mismo que disfrutaba su familiar hasta el momento de su fallecimiento.

“En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley“, señala la norma.

Así las cosas, el valor mínimo que corresponde a la pensión de sobrevivientes es de 1.423.500 pesos, el cual corresponde al salario mínimo para este 2025. Sin embargo, este puede ser mayor dependiendo de los ingresos que percibía el pensionado mientras se desempeñó laboralmente.