Tenga en cuenta si es mujer a punto de pensionarse en 2026: ¿bajan las semanas para jubilarse?

Mujer pensionada llamando por teléfono para averiguar sobre el retroactivo pensional. En el círculo, la imagen de billetes colombianos de diferente denominación (Fotos vía GettyImages)

La Ley 2381, en vigor desde julio de 2024, estableció el ‘Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte’ como el eje de una reforma pensional orientada a ampliar la cobertura y corregir desigualdades históricas.

Aunque su implementación plena comenzó en 2025, uno de los efectos más visibles se refleja en la reducción gradual de las semanas necesarias para que las mujeres accedan a la pensión integral de vejez.

De esta manera, la edad de jubilación permanece fija en 57 años, pero el antiguo requisito de 1.300 semanas empezó a disminuir desde el 1 de enero de 2025, a un ritmo de 25 semanas por año.

Entonces, el ajuste reconoce las brechas laborales que han afectado de manera persistente a las mujeres, especialmente por interrupciones en sus trayectorias asociadas al cuidado del hogar y a condiciones de empleo menos estables.

Por medio de esta medida, el sistema busca que más mujeres logren cumplir las semanas requeridas y accedan a una pensión digna, promoviendo un modelo más equitativo y acorde con las realidades laborales del país.

¿Qué pasa si cumple 57 años en 2026?

Tenga en cuenta que si usted es mujer y alcanza los 57 años en 2026, encontrará un requisito de semanas más favorable que en años anteriores. Para ese momento, solo deberá cumplir 1.250 semanas, una reducción considerable frente a las 1.275 exigidas en 2025 y a las 1.300 que regían bajo el sistema previo.

Este cambio se integra en el cronograma de disminución progresiva establecido por la reforma pensional, el cual continuará reduciendo el número de semanas hasta llegar a 1.000 en 2036.

Adicionalmente, gracias a este ajuste gradual, las mujeres que cumplen la edad de pensión en 2026 se benefician de un alivio concreto que reconoce las trayectorias laborales intermitentes y las brechas históricas de género.

Asimismo, la disminución no solo facilita el acceso a la pensión, sino que fortalece la función del Pilar Contributivo, permitiendo que más mujeres logren consolidar una pensión integral sin cargas desproporcionadas. Este nuevo esquema busca ofrecer condiciones más realistas y equitativas para alcanzar la protección económica en la vejez.

¿Puede necesitar aún menos semanas gracias a beneficios adicionales?

La reforma pensional incorpora un beneficio adicional dirigido a reconocer el trabajo de cuidado no remunerado que históricamente ha recaído en las mujeres. Además de la reducción progresiva de semanas, la ley permite descontar 50 semanas por cada hijo, nacido vivo o adoptivo, hasta un máximo de tres.

Con esta medida, una mujer podría disminuir su requisito hasta 850 semanas, siempre que no logre completar las semanas mínimas exigidas incluso después de aplicar las equivalencias previstas por el sistema.

Este mecanismo busca compensar las interrupciones laborales asociadas a la maternidad y al cuidado familiar, integrando una perspectiva de equidad de género en el acceso a la pensión.

Finalmente, cabe acotar que el ajuste convive con la estructura de los cuatro pilares del nuevo modelo, donde la Pensión Integral de Vejez se otorga en el Pilar Contributivo. Allí se articulan el componente de Prima Media y el de Ahorro Individual. Esto permite que las cotizaciones acumuladas y la solidaridad del sistema trabajen en conjunto para asegurar una protección más justa y coherente para las mujeres en su etapa de retiro.