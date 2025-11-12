Autoridades investigan una balacera que dejó tres heridos en el sur de Bogotá: hay dos capturados

Según información de las autoridades el hecho se registró en la localidad de Bosa en el barrio Remanso, durante la noche del martes 11 de noviembre, cuando sujetos armados dispararon contra tres hombres que se encontraban al frente de un establecimiento comercial.

“Los hechos sucedieron cuando estas personas se encontraban fuera de este establecimiento, cuando llegó una persona esgrimiendo un arma de fuego y accionándola en contra de su integridad”, aseguró el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N°3.

Las víctimas fueron trasladadas con vida a diferentes centros asistenciales y luego derivadas a centros de mayor complejidad en donde permanecen bajo pronóstico reservado.

“Estas tres personas fueron remitidas al hospital de Bosa, atendidas inicialmente allí, en estos momentos fueron remitidas a unos centros médicos más especializados”, agregó.

Asimismo, las autoridades confirmaron que fueron capturadas dos personas que estarían relacionadas con el ataque.

Por el momento, se encuentran realizando la identificación plena de los detenidos y trabajan en el análisis de cámaras de seguridad para ubicar a los autores materiales del intento de homicidio en el sur de Bogotá.

