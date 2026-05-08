¿Puede Bogotá ser la sede de algunos partidos de la Selección Colombia?

El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria la propuesta que contempla beneficios temporales en el impuesto de Industria y Comercio y en las estampillas distritales para la realización en Bogotá de partidos de las selecciones Colombia masculinas y femeninas, organizados por la Federación Colombiana de Fútbol.

El ponente del proyecto fue el concejal de Cambio Radical, Rolando González explico en 6AMW con Julio Sánchez Cristo, el objetivo de este proyecto.

“No se trata de sacar a la Selección de Barranquilla, sino, por el contrario, darle la posibilidad a Bogotá que del mismo modo, pues también tenga una sede aquí para algunos partidos de la eliminatoria. (…) Lo que va a permitir, por supuesto, que estos espectáculos estén exentos de impuestos de ICA en la ciudad de Bogotá. Y de esta manera, al igual que como ya sucede en otras ciudades, tales como Cali, Medellín y Barranquilla mismo, pues la Selección también pueda tener la alternativa de jugar en Bogotá, y esto, desde luego, le va a generar a la ciudad un ingreso importante, le va a generar a la ciudad turismo, le va a generar a la ciudad empleos de manera directa, y toda una serie de de empleos de manera indirecta Que desde luego, le va mover la economía a la ciudad de Bogotá“, expuso el concejal.

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¿Qué dicen los jugadores de futbol?

El delantero, Iván René Valenciano se pronuncio sobre esta propuesta del Cabildo Distrital.

“La verdad es que para mí la sede tiene que ser Barranquilla. No quiere decir que en Barranquilla siempre hemos clasificado los mundiales, pero creo que últimamente hemos clasificado los mundiales teniendo como sede en Barranquilla. Tampoco me opongo a la situación de que Bogotá sea una sede alternativa, pero tendría que ser como hacen los bolivianos. O sea, cuando juega ahí el alto, juegan todos los goles que juegan en la altura, los que juegan en La Paz, los que juegan en San José de Oruro, los que juegan en en El Alto. Entonces, si la sede va a ser Bogotá, la alternativa tendrían que ser jugadores que estén o que jueguen en la Ciudad de México, que jueguen en Bogotá, que jueguen Millonario en Santa Fe, y armarían la selección con esos jugadores que tienen huella de altura y que compiten en altura. No podría llevar a los jugadores que están en Europa. Entonces, me parece que hay que mirar todo desde el punto de vista del beneficio de los jugadores, no del beneficio de tener a la selección jugando en la capital”, aseveró.

Por parte, el volante Harold Lozano defendió a Barranquilla como sede de la selección.

“Yo creo que Colombia siempre ha clasificado en Barranquilla. Y es que se siente otra cosa distinta. En Barranquilla, entrando, cuando tú llegas a Barranquilla, se siente ese ambiente de de de de de mundial, ¿no? Y esa motivación para los jugadores es muy importante. Yo siempre que voy en Barranquilla a Santiago diferente como tal, respeto lo de las otras ciudades, pero Barranquilla enojado, nosotros, primero que todo, nosotros somos jugadores de alegres, y cuando uno llegue uno siente esa cogida en Barranquilla. Entonces, yo creo que es la sede que para nosotros no los resultados, y yo creo que cuando es así, no se cambia“, concluyó.