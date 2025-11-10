Partido Conservador extiende plazo de inscripción de candidatos para permitir ingreso a Pipe Córdoba

Colombia

El Directorio Nacional del Partido Conservador confirmó la postergación del plazo para inscribir a los precandidatos presidenciales del partido, hasta el primero de diciembre del 2025.

La decisión se tomó tras la publicación de una carta en la que 12 de los 22 miembros del Directorio Nacional pedían que este plazo se extendiera para poder incluir al excontralor y ahora precandidato presidencial Felipe Córdoba en la contienda interna del partido.

“Este plazo permitirá la posibilidad de inscripción a figuras como el doctor Felipe Córdoba, quien ha expresado públicamente su interés de participar. Su trayectoria en el servicio público, su compromiso con la ética institucional y su visión de país representan valores plenamente alineados con los postulados conservadores”, decía esa misiva.

El propio Córdoba ha confirmado su intención de hacer parte de este proceso intenso del conservatismo, señalando que su objetivo es promover la unión de distintos sectores de cara a la contienda presidencial que se adelantará en el 2026.

Su inclusión, sin embargo, ha sido cuestionada por el expresidente del Congreso y también precandidato Efraín Cepeda, quien señala que detrás de esta sorpresiva llegada hay intereses de ‘sectores Petristas’ que quieren fomentar una división interna en esta colectividad.