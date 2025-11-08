Elecciones 2026: Felipe Córdoba se convierte en la carta del Partido Conservador para presidenciales

Avanza la carrera electoral por las elecciones del próximo año y los cambios de fichas de los partidos políticos, para asegurar un cupo en los comicios.

El Partido Conservador hizo su apuesta, y se fue por el excontralor, Felipe Córdoba, como su precandidato presidencial.

A través de una carta firmada por los 12 representantes del partido, avalaron su candidatura y dieron vía libre para su representación para las elecciones presidenciales del 2026.

“Su trayectoria en el servicio público, su compromiso con la ética institucional y su visión de país basada en la equidad territorial y el fortalecimiento institucional representan valores plenamente alineados con los postulados conservadores”, señalan en la misiva.

Aseguran que con esta decisión, enriquecen el debate interno y la proyección nacional del Partido como “una fuerza moderna, capaz de convocar liderazgos con probada capacidad técnica, sentido social y arraigo en los principios de responsabilidad, legalidad y bien común”.

¿Qué más solicitaron en la carta?

En la carta, los directivos del partido solicitaron también ampliar el plazo de inscripción de otros aspirantes, hasta el próximo 1 de diciembre.

Esto con el propósito de garantizar la inscripción de los candidatos que le apuestan al Partido Conservador para las elecciones del 2026.