Elecciones 2026: Felipe Córdoba se convierte en la carta del Partido Conservador para presidenciales
El Partido Conservador avaló la candidatura presidencial del excontralor.
Avanza la carrera electoral por las elecciones del próximo año y los cambios de fichas de los partidos políticos, para asegurar un cupo en los comicios.
El Partido Conservador hizo su apuesta, y se fue por el excontralor, Felipe Córdoba, como su precandidato presidencial.
A través de una carta firmada por los 12 representantes del partido, avalaron su candidatura y dieron vía libre para su representación para las elecciones presidenciales del 2026.
“Su trayectoria en el servicio público, su compromiso con la ética institucional y su visión de país basada en la equidad territorial y el fortalecimiento institucional representan valores plenamente alineados con los postulados conservadores”, señalan en la misiva.
Aseguran que con esta decisión, enriquecen el debate interno y la proyección nacional del Partido como “una fuerza moderna, capaz de convocar liderazgos con probada capacidad técnica, sentido social y arraigo en los principios de responsabilidad, legalidad y bien común”.
¿Qué más solicitaron en la carta?
En la carta, los directivos del partido solicitaron también ampliar el plazo de inscripción de otros aspirantes, hasta el próximo 1 de diciembre.
Esto con el propósito de garantizar la inscripción de los candidatos que le apuestan al Partido Conservador para las elecciones del 2026.