No podemos seguir con la ‘vagabundina’ de la Paz Total y policías sin autoridad: Pipe Córdoba

El aspirante a la presidencia, Pipe Córdoba, estuvo en ‘Sin Anestesia’, para abordar el enfoque con el que entra en la carrera para convertirse en jefe de Estado.

Pipe Córdoba (Caracol Radio).

Cristian Almanza

El excontralor general Felipe Córdoba, quien hoy es precandidato presidencial, pasó por los micrófonos de ‘La Luciérnaga’, para hablar ‘Sin Anestesia’ de sus propuestas para el futuro de Colombia.

