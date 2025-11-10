Partido Conservador pide prudencia ante inminente llegada de Córdoba a puja por el aval presidencial

Colombia

La decisión del Directorio Nacional del Partido Conservador de extender el plazo para la inscripción de candidatos presidencial hace inminente la llegada el excontralor Felipe Córdoba a esta contienda.

Córdoba se suma a la puja del conservatismo en donde competirá con el expresidente del Congreso y senador, Efraín Cepeda, y con la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.

Ante este panorama, el partido emitió un comunicado en donde llamó a la calma entre los competidores: “invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes”.

La colectividad también indicó que “otorgará plenas garantías a los precandidatos”, respetando sus argumentos y propuestas “sin pronunciarnos sobre ellos”.