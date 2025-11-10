Partido Conservador pide prudencia ante inminente llegada de Córdoba a puja por el aval presidencial
El excontralor Felipe Córdoba competirá con el senador y expresidente del Congreso Efraín Cepeda y la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.
La decisión del Directorio Nacional del Partido Conservador de extender el plazo para la inscripción de candidatos presidencial hace inminente la llegada el excontralor Felipe Córdoba a esta contienda.
Córdoba se suma a la puja del conservatismo en donde competirá con el expresidente del Congreso y senador, Efraín Cepeda, y con la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño.
Ante este panorama, el partido emitió un comunicado en donde llamó a la calma entre los competidores: “invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes”.
La colectividad también indicó que “otorgará plenas garantías a los precandidatos”, respetando sus argumentos y propuestas “sin pronunciarnos sobre ellos”.