Jefe financiero del Clan del Golfo en Urabá utilizaba empresas farmacéuticas para lavado de dinero

Urabá- Antioquia

La policía, en apoyo con la Fiscalía, reporta un nuevo golpe al Clan del Golfo con la reciente captura del presunto jefe financiero de la subestructura Juan de Dios Úsuga en el Urabá antioqueño. Se trata del alias “Secre”, quien tiene una trayectoria criminal de más de diez años.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá, manifestó que alias “Secre” sería el presunto responsable de manejar el dinero del grupo en esa subregión con el que se pagaban las nóminas y se financiaba la expansión del grupo.

“Alias el Secre habría utilizado empresas farmacéuticas para lavar dinero y financiar acciones delictivas en el Urabá antioqueño. Asimismo, se pudo evidenciar que promovía que algunas personas de la comunidad realizaran labores de inteligencia ilegal para identificar movimientos y rutinas de la fuerza pública con el propósito de facilitar ataques contra nuestros policías a cambio de beneficios económicos”, manifestó el oficial.

Agrega que esta persona fue capturada por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Además de que, durante la captura, se le incautó un teléfono celular, un computador y un vehículo avaluado aproximadamente en 150 millones de pesos, todo utilizado para su labor en el manejo de finanzas.