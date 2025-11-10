Hospital de Quibdó de nuevo en sobreocupación del 287% por el no pago de la Nueva EPS

Quibdó- Chocó

El Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, en el departamento del Chocó, de nuevo está en alerta hospitalaria debido a la sobreocupación de su capacidad. En la actualidad, se encuentra en un 287%, lo que afecta la prestación oportuna y eficiente a los pacientes que requieren atención en ese lugar.

La entidad pública, mediante un comunicado, manifestó su preocupación ante la situación y explicó que las causas de esta nueva contingencia se deben al no pago de la Nueva EPS a las diferentes IPS del departamento, por lo que estas están recibiendo toda la carga, debido a que esas entidades han decidido no atender a afiliados de la EPS pública.

“Ante este panorama, el San Francisco se ha convertido en el único centro asistencial que actualmente está recibiendo pacientes de Nueva EPS, tanto en los servicios ambulatorios como en urgencias, lo que incrementa significativamente la presión sobre nuestros recursos humanos, físicos y asistenciales, teniendo además una coyuntura por la renuncia de algunos médicos, auxiliares de enfermería y especialistas”.

El hospital agrega que toda esa situación ha generado retrasos en la atención del servicio, por lo que solicitan a los usuarios tener paciencia ante la coyuntura y recalcan que, en la medida en que se vayan liberando espacios, los pacientes en espera irán recibiendo la atención de acuerdo con el nivel de triage.

Finalmente, la entidad recordó que, por intermedio de la gerente Natalia Mazo Rivera, actualmente está adelantando conversaciones con la Nueva EPS para el pago de cartera actual que supera los 8 mil millones de pesos para que no se afecte la prestación del servicio de los pacientes.