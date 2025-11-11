Pimentel y su enojo por tener que jugar a puerta cerrada contra Millonarios: “Buscan aburrirnos”

Boyacá Chicó y Millonarios cerrarán el Todos Contra Todos enfrentándose este miércoles en el estadio La Independencia de Tunja. El juego en la capital boyacense dará inicio a las 8:20PM.

El encuentro en Tunja no contará con la presencia de aficionados, informó este miércoles Chicó, situación que ya había anticipado Eduardo Pimentel, máximo accionista y dueño del club.

A través de su cuenta de X, Pimentel expresó su molestia por esta decisión, asegurando que es un plan orquestado desde hace ya un tiempo por un sector del “petrismo”, con el cual se busca “aburrir” al club en la ciudad.

"En un plan debidamente planeado desde hace algún tiempo por orden de algún poderoso Petrista en el Depto en Boyaca y en contra de la institución Boyaca ChicoFC ,nos han llevado a decidir muy a pesar de nuestros intereses y deseos, jugar el partido contra Millonarios en la Independencia este Miércoles en la noche a PUERTA CERRADA, medidas que vienen sucediendo ya hace tiempo y con las cuales solo buscan aburrirnos", escribió Pimentel.

Sobre la situación, el mismo club amplió en un comunicado: “Esta medida no obedece a decisión del Club, sino a condiciones arbitrarias y económicamente inviables impuestas por el Comité Local y otras autoridades departamentales, que desconocen los lineamientos del Protocolo Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y elevan los costos operativos en más del 280%, haciendo imposible la apertura del estadio”.

Y recuerda: “No se trata de hechos aislados. El 30 de julio se nos forzó a operar por más de 4 partidos con una sola tribuna por incrementos no justificados que ya entonces superaban el 165%. Asimismo, en el partido anterior frente a América se negó el préstamo del estadio de Tunja en la fecha correspondiente, frustrando otra taquilla relevante, precisamente en jornadas de mayor afluencia y Crecimiento del Club. Estos episodios se enmarcan en un mismo patrón de hostigamiento que, presuntamente, obedece a indicaciones de un poderoso del departamento de Boyacá en contra del Club, y que desde hace ocho meses se ejecuta como un plan debidamente premeditado y planificado. Dicho plan se materializa en ataques sistematizados del Comité Local y de otros entes públicos, cuyas decisiones han encarecido de manera desproporcionada la operación del Club, con el propósito manifiesto de aburriros, asfixiarnos y forzar la salida del departamento de Boyacá”.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido?

Boyacá Chicó se ubica en la penúltima posición de la tabla con 16 puntos. El equipo de Flavio Torres viene de perder su primer partido en casa de la Liga, tras ser superado 0-2 por el América; Millonarios, por su parte, está en el puesto 13 con 23 puntos y ya solo compite por asegurar su presencia en la Copa Sudamericana del próximo año.