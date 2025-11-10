Tabla de goleadores Liga Colombiana 2025: así quedó luego del doblete de Carlos Lucumí con Alianza
El delantero revelación del semestre le metió presión a Francisco Fydriszewski.
¡La lucha por el Botín de Oro está imperdible! Aunque Francisco Fydriszewski parecía haber definido la pelea a su favor, durante las últimas jornadas le apareció un serio competidor: Carlos Lucumí.
El delantero revelación de la Liga Colombiana brilló este domingo 9 de noviembre al anotar un doblete en el partido que enfrentó a su equipo, Alianza Valledupar, con Boyacá Chicó. Lucumí no solo puso al elenco valduparense en carrera por la clasificación a cuadrangulares, sino que también le metió presión a Fydriszewski de cara al cierre del campeonato.
Lucumí llegó a diez anotaciones en lo corrido del segundo semestre, lo cual le permitió sobrepasar al argentino Luciano Pons (8) y al joven Yoshan Valois (9). Además de quedar a tan solo un tanto de Francisco Fydriszewski, que lidera la puja por el Botín de Oro con 11 dianas.
Será entonces vital que Alianza se clasifique a las finales del torneo nacional, debido a que su goleador contará con seis partidos más para mantener la racha. De no conseguirlo, tendrá únicamente el duelo ante Independiente Santa Fe (válido por la fecha 20) para sobrepasar a sus contendores.
Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2025
|Pos.
|Futbolista
|Equipo
|Goles
|1.
|Francisco Fydriszewski
|Independiente Medellín
|11
|2.
|Carlos Lucumí
|Alianza Valledupar
|10
|3.
|Yoshan Valois
|Deportivo Pasto
|9
|4.
|Luciano Pons
|Atlético Bucaramanga
|8
|5.
|Brayan León
|Independiente Medellín
|7
La próxima salida de Fydriszewski y León con el DIM será frente al América de Cali en el Atanasio Girardot; Valois y Pons se verán las caras en el Estadio La Libertad y Lucumí hará lo propio frente al ya mencionado Santa Fe en El Campín.
