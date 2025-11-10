Tabla de goleadores Liga Colombiana 2025: así quedó luego del doblete de Carlos Lucumí con Alianza

¡La lucha por el Botín de Oro está imperdible! Aunque Francisco Fydriszewski parecía haber definido la pelea a su favor, durante las últimas jornadas le apareció un serio competidor: Carlos Lucumí.

El delantero revelación de la Liga Colombiana brilló este domingo 9 de noviembre al anotar un doblete en el partido que enfrentó a su equipo, Alianza Valledupar, con Boyacá Chicó. Lucumí no solo puso al elenco valduparense en carrera por la clasificación a cuadrangulares, sino que también le metió presión a Fydriszewski de cara al cierre del campeonato.

Lucumí llegó a diez anotaciones en lo corrido del segundo semestre, lo cual le permitió sobrepasar al argentino Luciano Pons (8) y al joven Yoshan Valois (9). Además de quedar a tan solo un tanto de Francisco Fydriszewski, que lidera la puja por el Botín de Oro con 11 dianas.

Será entonces vital que Alianza se clasifique a las finales del torneo nacional, debido a que su goleador contará con seis partidos más para mantener la racha. De no conseguirlo, tendrá únicamente el duelo ante Independiente Santa Fe (válido por la fecha 20) para sobrepasar a sus contendores.

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2025

Pos. Futbolista Equipo Goles 1. Francisco Fydriszewski Independiente Medellín 11 2. Carlos Lucumí Alianza Valledupar 10 3. Yoshan Valois Deportivo Pasto 9 4. Luciano Pons Atlético Bucaramanga 8 5. Brayan León Independiente Medellín 7

La próxima salida de Fydriszewski y León con el DIM será frente al América de Cali en el Atanasio Girardot; Valois y Pons se verán las caras en el Estadio La Libertad y Lucumí hará lo propio frente al ya mencionado Santa Fe en El Campín.

