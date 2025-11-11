Pánico durante misa en el sur de Bogotá: jóvenes armados irrumpieron en una iglesia de Kennedy

Los hechos ocurrieron durante la misa de las 6:00 p.m. del lunes 10 de noviembre, cuando un joven entró al templo y corrió directamente hacia el altar, buscando refugio detrás del sacerdote que oficiaba la ceremonia. Minutos después, otros jóvenes irrumpieron en el lugar portando armas blancas, amenazando a los feligreses mientras intentaban alcanzar al joven que pedía ayuda.

En videos grabados por algunos asistentes y difundidos en redes sociales, se observan los momentos de angustia dentro del recinto religioso, así como los llamados de los fieles a las autoridades para que acudieran al lugar.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, al llegar a la iglesia, cinco de los involucrados, quienes resultaron ser menores de edad, fueron puestos a disposición del Grupo de Infancia y Adolescencia, mientras que uno de ellos, mayor de edad, fue trasladado al Centro de Traslado por Protección.

Según las autoridades, el incidente se originó por un intento de hurto de una gorra, lo que desató la confusa y violenta situación dentro del templo.