Oposición pide a la Procuraduría suspender a Benedetti por declaraciones contra magistrada Lombana

Colombia

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, radicó una queja disciplinaria en contra del Ministro del Interior, Armando Benedetti, por sus afirmaciones sobre de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

La queja fue radicada ante la Procuraduría y allí el congresista solicita que el ministro sea suspendido provisionalmente de su cargo. Según argumentó, este mecanismo “busca garantizar la eficacia del proceso disciplinario, en beneficio del interés general y el correcto desarrollo de lafunción pública”.

Leer también: Maltrataron a mi esposa y creo que instalaron micrófonos: Benedetti sobre allanamiento en su vivienda

“De conformidad con el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 solicito se proceda con la suspensión provisional de Armando Benedetti por cuando se evidencia serios elementos de juicio que permiten establecer que la permanencia en el cargo del servicio público posibilita la interferencia en el trámite de la investigación y es altamente probable que la reitere”.

Garcés solicitó además al Ministerio Público la apertura de una investigación disciplinaria en contra del jefe de la cartera política, esto con el fin de verificar la ocurrencia de su conducta.

“Ordenar la apertura de la correspondiente investigación disciplinaria con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar su responsabilidad, así como la calificación de la falta”.

Agregó el representante a la Cámara que las expresiones “injuriosas y calumniosas” de Benedetti contra la magistrada Lombana podrían “constituir una falta gravísima al coincidir con descripciones típicas de la ley penal (injuria y calumnia), conforme al Artículo 65 del Código General Disciplinario”.