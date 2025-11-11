Armando Benedetti denuncia allanamiento a su vivienda y lo califica como un “abuso de poder”

Una grave denuncia realizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre lo que denomina como un “abuso de poder”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que en este momento están allanando su vivienda, por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Aseguró que se trata de un abuso de poder por parte de la magistrada Cristina Lombana: “Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA”.

En la denuncia, el jefe de la cartera del Interior señaló que no van a encontrar nada de lo que buscan y que tiene las puertas abiertas para que investiguen todo lo que quieren.

“Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema”, dijo.

¿Qué dice sobre la magistrada Lombana?

El ministro Benedetti aseguró que la magistrada Lombana está obsesionada con él, y que sólo busca su caída.

“Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”.

Finalmente, hizo un llamado al Procurador Gregorio Eljach, para que verifique los hechos y asegura que elevará la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que investigue el actuar de la magistrada sobre estos hechos.

Noticia en desarrollo